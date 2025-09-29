Cerrar X
Nuevo León

Exalcalde de San Pedro enfrenta posible inhabilitación de 20 años

Miguel Treviño podría ser inhabilitado hasta 20 años tras el análisis de juicios políticos en su contra por omisiones durante su gestión en San Pedro

Hasta 20 años de inhabilitación en cargos públicos, es lo que puede recibir el ex alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, tras la apertura de un análisis de juicios políticos en su contra.

La comisión De Anticorrupción en el congreso del Estado presidida por la Diputada priista Armida Serrato, aceptó tres solicitudes hechas por ciudadanos de juicios políticos en contra de Treviño por la omisión de destitución de Javier Alberto De La Fuente García, quien fungía como titular en la Secretaría de De Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro.

En entrevista Armida Serrato indicó que en la comisión solamente se le dio apertura al análisis de las pruebas y datos brindadas por los ciudadanos, para determinar si el juicio político, procede o no.

“Si existen elementos y pruebas que hayan presentado los promoventes para poder continuar (con el juicio político”, posterior a eso nos iríamos a darle derecho de audiencia bajo una solicitud formal y legal al caso de Miguel Treviño y él con el grupo que abogados que él defina.

“Las sanciones van desde la inhabilitación de ejercer en un cargo público que puede ir desde 1 a 20 años, y ya en la materia penal no corresponde a este Congreso del Estado, solamente lo administrativo, porque él tiene de manera paralela denuncias penales por parte de los desarrolladores, pero eso ya no nos toca a nosotros”, indicó Serrato

Se espera que en dos semanas se termine el análisis de todos los datos brindados por los ciudadanos para determinar si se sigue con el juicio político o no. 

Así mismo, la presidenta de la comisión indicó que al darle paso est marte 29 de septiembre, aún están dentro del plazo establecida en la ley de los juicios políticos, pues a los exfuncionarios se les puede abrir un procedimiento de este carácter hasta antes de que se cumpla un año de dejar su cargo. 

El conflicto por la destitución se originó a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de Nuevo León, que determinó la destitución de De la Fuente por desacato, luego de que este negara la regularización de una construcción en el fraccionamiento Las Calzadas, notifica formalmente la medida a la Secretaría de Administración municipal y al entonces alcalde Miguel Treviño.

Pese a ello, semanas después el funcionario fue reinstalado en su puesto bajo el argumento de que la medida había quedado sin efectos por recursos legales promovidos por vecinos.

Sin embargo, tribunales locales reiteraron en varias ocasiones que la destitución seguía vigente, rechazando incluso los amparos promovidos por De la Fuente.


