Cerrar X
VICTOR_PEREZ_RECURSOS_4ce6556163
Nuevo León

Exige diputado más presupuesto para seguridad en 2026

Víctor Pérez Díaz reclamó un aumento en el presupuesto destinado a la seguridad pública para el año 2026, enfatizando que la falta de priorización en este rubro

  • 06
  • Noviembre
    2025

El diputado federal Víctor Pérez Díaz reclamó un aumento en el presupuesto destinado a la seguridad pública para el año 2026.

En su declaración, Pérez Díaz enfatizó que la falta de priorización de la seguridad está afectando el crecimiento del país.

Criticó a la bancada de Morena por centralizar la seguridad en las fuerzas armadas, lo que ha llevado a un abandono de las policías municipales y estatales.

Afirmó que, mientras la violencia aumenta, el gobierno federal está recortando y centralizando los recursos, dejando de lado programas de prevención del delito y actividades que alejan a los jóvenes de la delincuencia organizada.

El diputado panista subrayó la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención para abordar la problemática de inseguridad que enfrenta México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_aeromexico_bolsa_0f4ec1b18b
Aeroméxico 'vuelve a aterrizar' en mercado accionario
Whats_App_Image_2025_11_06_at_6_44_11_PM_a1f35b7fb9
Presenta Mijes ante UNESCO estrategias de impulso social
Whats_App_Image_2025_11_06_at_5_52_03_PM_93536b54d0
Celebra CBTis 236 de Ciudad Victoria su 37 Aniversario
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_15_36_PM_1_526d648746
Ruptura de compuertas en Anzaldúas agrava desabasto en Reynosa
tamaulipas_desaprecida_1_22ac155c95
Fiscal estatal da avances sobre muerte de familia en Reynosa
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×