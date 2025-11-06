Exige diputado más presupuesto para seguridad en 2026

El diputado federal Víctor Pérez Díaz reclamó un aumento en el presupuesto destinado a la seguridad pública para el año 2026.

En su declaración, Pérez Díaz enfatizó que la falta de priorización de la seguridad está afectando el crecimiento del país.

Criticó a la bancada de Morena por centralizar la seguridad en las fuerzas armadas, lo que ha llevado a un abandono de las policías municipales y estatales.

Afirmó que, mientras la violencia aumenta, el gobierno federal está recortando y centralizando los recursos, dejando de lado programas de prevención del delito y actividades que alejan a los jóvenes de la delincuencia organizada.

El diputado panista subrayó la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención para abordar la problemática de inseguridad que enfrenta México.

Comentarios