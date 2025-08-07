Cerrar X
Nuevo León

Explosión e incendio consumen camión nuevo en Santa Catarina

Un chofer sin pasajeros y por terminar su jornada sufrió un incendio en la unidad tras una fuerte detonación que la envolvió en llamas, según primeros reportes

  • 07
  • Agosto
    2025

Una de las unidades recientemente incorporadas a la ruta 102 del transporte público quedó completamente destruida por el fuego, luego de que presuntamente una línea de gas provocara una explosión en la parte trasera, la noche de este miércoles en el municipio de Santa Catarina.

El incidente se registró alrededor de las 21:00 horas, sobre la avenida Industriales del Poniente y la calle Madrid. 

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer circulaba sin pasajeros y estaba por concluir su jornada laboral cuando, de manera repentina, se escuchó una fuerte detonación que dio inicio a un incendio que rápidamente envolvió la unidad.

Bomberos de Nuevo León y elementos de Protección Civil Jaguares arribaron al lugar y trabajaron por más de 30 minutos para controlar las llamas. A pesar de los esfuerzos, el camión terminó reducido a chatarra.

Las autoridades en el sitio indicaron que, de manera preliminar, se presume que una línea de gas pudo haber sido la causa del siniestro. No se reportaron personas lesionadas. La unidad formaba parte de los nuevos camiones adquiridos durante la presente administración estatal.


