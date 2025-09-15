Cerrar X
Extiende Metrorrey servicio gratuito hasta el martes por desfile

El sistema Metrorrey de Nuevo León anunció servicio gratuito y ampliación de horario para este 15 y 16 de septiembre con motivo de los festejos patrios

Con motivo de las celebraciones por la Independencia de México, el sistema de transporte Metrorrey anunció que el servicio del Metro será gratuito durante la tarde y noche del 15 de septiembre, así como en la mañana del día 16.

El beneficio aplicará en las tres líneas del sistema en los siguientes horarios:

  • Lunes 15 de septiembre: de las 14:00 a 2:00 horas, con extensión de horario nocturno
  • Martes 16 de septiembre: de las 8:00 a 14:00 horas

Durante el horario extendido de la noche del 15, los usuarios podrán ascender y descender en todas las estaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Metro.

Dicha medida busca facilitar el traslado de miles de personas que asistirán al Macrofest, evento central en la Macroplaza de Monterrey por las fiestas patrias. 


