Fallece trabajador tras caída en construcción de Torre Rise

Un trabajador de 52 años perdió la vida la tarde de este miércoles al caer de 20 mientras realizaba labores de electricidad en los ductos del elevador de la Torre Rise ubicada en el Obispado.

El incidente fue reportado a las 12:41 del medio dia a la línea de emergencias de Protección Civil Monterrey.

Los elementos al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, pese a portar equipo de protección personal completo.

Al lugar acudieron Protección Civil Monterrey, paramédicos de Medical Help y Policía de Monterrey, quienes resguardaron la zona en espera de las autoridades competentes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

