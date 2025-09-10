Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T165300_097_527fb4d2d6
Nuevo León

Fallece trabajador tras caída en construcción de Torre Rise

Un trabajador de 52 años perdió la vida la tarde de este miércoles al caer de 20 mientras realizaba labores de electricidad

  • 10
  • Septiembre
    2025

Un trabajador de 52 años perdió la vida la tarde de este miércoles al caer de 20 mientras realizaba labores de electricidad en los ductos del elevador de la Torre Rise ubicada en el Obispado.

El incidente fue reportado a las 12:41 del medio dia a la línea de emergencias de Protección Civil Monterrey. 

Los elementos al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, pese a portar equipo de protección personal completo.

Al lugar acudieron Protección Civil Monterrey, paramédicos de Medical Help y Policía de Monterrey, quienes resguardaron la zona en espera de las autoridades competentes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_78_f896815aef
Solicitan más recursos estatales y federales para obra pública
EH_FOTO_VERTICAL_24_3a6037caa4
Se debe trabajar por la seguridad de los mineros: Flores
91f6b0d7_684f_4d47_8898_7bf8493628c4_6435b5c626
Realizarán nuevo desfogue en la Presa La Boca esta tarde
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_82_b3b4ce44c1
Eligen titular de Comisión Nacional de Búsqueda pese a crisis
EH_UNA_FOTO_81_9f312591dd
Despliegan acciones para prevenir el suicidio en cinco penales
33b05e96_cc7b_4571_bebf_abec540ef4c3_832e5cbaee
Tamaulipas y Guerrero firman convenio a favor de los migrantes
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×