Falta de quorum trunca en Congreso protesta de Pérez Bernal

Aunque la intención de tomarle protesta al diputado suplente José Alfredo Pérez Bernal se fijó hoy en el Congreso, la falta de quorum en el pase de lista truncó el que se llevara a cabo.

La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el lunes que se le tome protesta a Pérez Bernal, sin necesidad de que la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo le diera trámite a la licencia de Waldo Fernández, propietario del curul.

Omitiendo el llamado de la Sala, el Poder Legislativo convocó a la Comisión para generar el dictamen de la licencia del diputado, para posteriormente llevarlo al Pleno y ahí hacer la toma de protesta, acto que Movimiento Ciudadano (MC) tachó como “procedimiento mañoso” para obligarlos a dar el quorum en la sesión.

“Nos acaban de convocar para la Comisión de Gobernación y el tema que se va a tratar es darle trámite a la licencia de Waldo, pero están haciendo esto de manera mañosa para generar un dictamen a partir de esa Comisión y con ese dictamen quererse ir a Pleno y ahí es donde quieren abrir el tablero con 28 diputados".

“Lo que mandata la sentencia dice que la licencia es un acto unilateral, simplemente con presentar la solicitud y dar noticia al Pleno, cosa que ya hizo Waldo, es suficiente para que se genere la licencia, y también dice que no se requiere una aprobación, la sentencia no está pidiendo que sesione Gobernación, pide que le tomen protesta al señor”, dijo Eduardo Gaona, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Alfredo Pérez Bernal anunció que desde el viernes 9 de febrero presentó su renuncia a su cargo en el gobierno del estado, la cual se hizo efectiva a partir del lunes, por lo cual ya no tenía ningún impedimento para fungir como diputado en el Congreso.

“Presenté mi renuncia el viernes en la tarde, con efectos a partir del día de ayer (lunes), estoy fuera del gobierno del estado, independientemente que la resolución se dio apenas el día de ayer, yo me previne y no quise generar ningún conflicto de interés y por eso presenté mi renuncia”, dijo Pérez Bernal.

La Comisión de Gobernación sesionó dentro de la Biblioteca del Congreso, en donde aprobaron la licencia de Waldo Fernández, para luego verlo en el Pleno; sin embargo, siguiendo con su postura, la bancada completa de Movimiento Ciudadano no pasó asistencia, por lo cual el quorum para iniciar la sesión ordinaria no se completó y por tercera ocasión el Poder Legislativo no trabajó.

Fuentes emecistas aseguraron que por parte del PRI y del PAN estaban todos los diputados en las salas previas del Congreso; sin embargo, sólo tomaron asistencia 17 diputados.

