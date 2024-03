Familiares piden justicia para Keilyn a un año de su muerte

Hoy se cumple un año del accidente que le quitó la vida a una niña de 4 años.

Familiares de Keilyn Valeria bloquearon la Avenida Pablo Livas exigiendo que se castigue al responsable de la muerte de la menor.

El primero de marzo del 2023, Keilyn Valeria caminaba sobre la calle con su mamá en la Colonia Zertuche y un camión de mudanzas que circulaba a exceso de velocidad perdió el control y derribó tres postes, uno de ellos cayó sobre la pequeña de 4 años.

La niña estuvo internada en estado grave durante un mes hasta que lamentablemente perdió la vida.

“Para exigir justicia y que el responsable pague con cárcel, porque no se nos hace justo que solo vaya a firmar cada 15 días, le arrebató la vida a una pequeñita que tenía tres años”, declaró Rosario Alvarado, mamá de la niña.

Los familiares indignados exigen a las autoridades que le caiga todo el peso de la ley al responsable y pague por arrebatarle la vida a Keilyn.



“Como todo niño, como toda persona que va circulando por la banqueta, no te esperas algo así y ese día nos cambió la vida. Hace un año estuvo en el hospital y un 2 de abril perdió la vida. Nosotros vamos a seguir exigiendo justicia hasta ver al responsable tras las rejas”.

El sistema le falló a Keilyn, las autoridades no han castigado al responsable, pero su familia sigue luchando.

“Yo alcé la voz cuando mi hija estuvo en el hospital y nadie me hizo caso, no quiero que ahora que no la tengo nadie me vuelva a voltear a ver otra vez y lo voy a hacer una y otra y otra vez hasta que alguien nos resuelva y que el caso de mi hija no sea uno más, con los niños no, no queremos que pase otro año y no se resuelve, tiene que hacerse justicia”

La familia le pide a las autoridades que este caso no quede impune: “Es un dolor que no se le desea a nadie, que te quiten a tu hija en un dos por tres… a las autoridades que, por favor, hagan su trabajo, que mi hija no sea un caso más”, declaró Rosario.

