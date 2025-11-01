Familias celebran Día de Muertos en San Pedro

La Plaza Juárez se transformó este sábado en un espacio de color, luz y tradición con el festival “Celebrando la Eternidad”, organizado por el Municipio de San Pedro Garza García para conmemorar el Día de Muertos.

Durante la primera jornada, las familias sampetrinas disfrutaron de instalaciones florales de cempasúchil, altares, espectáculos musicales, danza, pan de muerto y arte popular, en un ambiente que rindió homenaje a la vida y a quienes han partido.

Como parte de las actividades, se inauguró el altar monumental dedicado a Mauricio Fernández Garza, cuatro veces Alcalde de San Pedro, instalado sobre la calle Independencia, el cual se convirtió en uno de los puntos más visitados por los asistentes.

Además, el público disfrutó de presentaciones musicales en vivo, talleres artísticos, pasarelas de catrinas y la iluminación especial de alebrijes gigantes, que llenaron de color los arcos de flores que enmarcaron la plaza.

La jormana de este sábado incluyó también un recorrido histórico en el Antiguo Panteón Municipal, en la colonia Los Sauces, organizado por integrantes del Cabildo.

La Secretaria de Cultura, Alejandra Álvarez, señaló que el objetivo del festival es que las familias vivan una experiencia sensorial que combine arte, tradición y comunidad.

El festival continuará este domingo 2 de noviembre, de 17:00 a 22:00 horas, con nuevas presentaciones y actividades. El estacionamiento de Cuarto Piso, en Independencia y Corregidora, será gratuito durante todo el evento.

El Municipio de San Pedro Garza García invita a la comunidad a sumarse nuevamente y disfrutar de esta experiencia que honra las tradiciones mexicanas y celebra la memoria con alegría.

