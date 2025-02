Faro en el Camino celebra seis años promoviendo la reinserción

La asociación "Faro en el Camino" celebró su sexto aniversario con un evento especial en el Centro de Reinserción Social (CERESO) 2 Norte de Apodaca, Nuevo León, con el objetivo de reconocer los avances en su labor de apoyo a la reinserción social de personas privadas de la libertad (PPL) en situación de vulnerabilidad.

En esta ocasión, la celebración contó con la participación de importantes figuras, entre ellas Clara Luz Flores Carrales, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de México.

El evento, que se realizó en un ambiente de fraternidad, incluyó un almuerzo, pastel y diversas actividades culturales. Las personas privadas de la libertad, en su mayoría pertenecientes a grupos de atención prioritaria, como pueblos originarios, adultos mayores y migrantes, participaron activamente junto a representantes de la organización y autoridades penitenciarias.

Durante la celebración, Marco de la Garza, fundador de Faro en el Camino, destacó la importancia de la reinserción social en la construcción de una sociedad más pacífica.

“La Reinserción Social es uno de los caminos que tenemos para construir la paz y por ello Faro en el Camino celebra y acompaña a cada uno en su proceso de reinserción”, expresó De la Garza.

En su mensaje, la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Clara Luz Flores Carrales, reconoció el esfuerzo y la dedicación de la asociación en la labor de brindar segundas oportunidades.

Acompañada por otras organizaciones de la sociedad civil, como Promoción de Paz, Voluntarias Vicentinas e It Gets Better México, Flores Carrales destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas y acciones que favorezcan la reintegración de la población penitenciaria en la sociedad.

Desde su fundación, Faro en el Camino ha gestionado más de 220 libertades anuales, 518 atenciones, mil 200 certificados de educación básica, 500 capacitaciones laborales, 120 acompañamientos en libertad y 3 mil 500 apoyos legales, jurídicos y educativos, reafirmando su compromiso con el bienestar y la inclusión social de las personas privadas de la libertad.

La organización también ha consolidado diversos programas educativos, culturales y recreativos, además de haber iniciado la implementación de modelos progresivos hacia los Centros Penitenciarios de Reinserción Social (CEPEFES).

Además, ha promovido la creación del Modelo de Atención a Grupos Prioritarios, así como el establecimiento de su propio consejo legal y programas de autoempleo.

El evento en el CERESO 2 Norte no solo celebró los seis años de trabajo continuo, sino que también fue una reafirmación del compromiso de Faro en el Camino con el bienestar de las personas que han pasado por el sistema penitenciario, demostrando que, con el acompañamiento adecuado, la reinserción social es una oportunidad para transformar vidas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.





