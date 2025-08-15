Cerrar X
a2147ff0_dfba_4ae1_a98d_48c98fa33ee0_69daf12d1c
Nuevo León

Felicita Samuel a alcaldes por seguridad y apura a Congreso

Al tiempo que felicitó a los alcaldes por la caída en índices delictivos, Samuel urgió al Congreso a sacar las reformas pendientes en materia de seguridad

  • 15
  • Agosto
    2025

Al tiempo que felicitó a los alcaldes por la caída en índices delictivos, el gobernador Samuel García urgió al Congreso a sacar las reformas pendientes en materia de seguridad.

Para dar celeridad al Legislativo, el mandatario estatal encomendó al secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.

“Requerimos varias iniciativas que tenemos más de un año esperando.

“Le he pedido al secretario, quien fue coordinador (de bancada), que acelere en el Congreso las iniciativas de tipificar delitos, aumentar penas, el caso de halcones, todo lo que tiene que ver con seguridad pública”, dijo.

Durante rueda de prensa García Sepúlveda reiteró la caída del 77% en el conteo total de delitos  durante el primer semestre del año.

En ese sentido, llamó a los diputados a que, en su momento, saquen adelante el próximo Paquete Fiscal que, adelantó, tendrá particular enfoque en combatir al crimen.

“Por supuesto, también que en el siguiente Presupuesto 2026 venga muy cargado el área del seguridad para que todos ganemos”, pidió.

Acompañado de autoridades federales y locales, García Sepúlveda felicitó a los presidentes municipales por los resultados en el combate a la delincuencia.

“Una felicitación a todos los alcaldes, tenemos cuatro municipios dentro del top ten del país.

“Todo esto es el resultó de una inversión muy fuerte, tanto solo en Fuerza Civil el estado de Nuevo León tiene ya invertidos $30 mil millones de pesos”, recalcó.

Así mismo, informó que este viernes se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Laura Perla Córdova.

“Pedirles a todos, incluyo a la ciudadanía, cerrar filas para que este logro, este primer lugar (de reducción de delitos) se mantenga y siga la tendencia”, finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
EH_UNA_FOTO_3_fb49c2a75c
Zelensky anuncia reunión con Trump el próximo lunes
bdf78a4d_35a4_4faa_9530_a2f53a232674_fc1456d530
CANACO Reynosa exige revocar concesión a SEMEX por fallas
publicidad

Últimas Noticias

Gx_UW_wca_IAAK_667_34a0d08afa
Tigres arrastra una mala racha contra el América
jair_bolsonaro_3a455dea6b
Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×