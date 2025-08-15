Felicita Samuel a alcaldes por seguridad y apura a Congreso

Al tiempo que felicitó a los alcaldes por la caída en índices delictivos, el gobernador Samuel García urgió al Congreso a sacar las reformas pendientes en materia de seguridad.

Para dar celeridad al Legislativo, el mandatario estatal encomendó al secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.

“Requerimos varias iniciativas que tenemos más de un año esperando.

“Le he pedido al secretario, quien fue coordinador (de bancada), que acelere en el Congreso las iniciativas de tipificar delitos, aumentar penas, el caso de halcones, todo lo que tiene que ver con seguridad pública”, dijo.

Durante rueda de prensa García Sepúlveda reiteró la caída del 77% en el conteo total de delitos durante el primer semestre del año.

En ese sentido, llamó a los diputados a que, en su momento, saquen adelante el próximo Paquete Fiscal que, adelantó, tendrá particular enfoque en combatir al crimen.

“Por supuesto, también que en el siguiente Presupuesto 2026 venga muy cargado el área del seguridad para que todos ganemos”, pidió.

Acompañado de autoridades federales y locales, García Sepúlveda felicitó a los presidentes municipales por los resultados en el combate a la delincuencia.

“Una felicitación a todos los alcaldes, tenemos cuatro municipios dentro del top ten del país.

“Todo esto es el resultó de una inversión muy fuerte, tanto solo en Fuerza Civil el estado de Nuevo León tiene ya invertidos $30 mil millones de pesos”, recalcó.

Así mismo, informó que este viernes se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Laura Perla Córdova.

“Pedirles a todos, incluyo a la ciudadanía, cerrar filas para que este logro, este primer lugar (de reducción de delitos) se mantenga y siga la tendencia”, finalizó.

