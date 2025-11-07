Feminicida de Yaneli proyectaba imagen exitosa, pero era ludópata

Un escalofriante suceso ha conmocionado a Monterrey tras la muerte de dos empleados de alto nivel de una institución financiera: Yaneli Pardo (38 años), víctima de feminicidio en Cumbres Mediterráneo por Alejandro Garza Treviño (40 años), quien fue hallado sin vida horas después en un aparente suicidio.

Las autoridades investigan la conexión entre ambos, que trabajaban en la misma área de Tesorería y Divisas.

El caso tomó un giro dramático cuando Alejandro, ejecutivo financiero con 14 años de trayectoria y líder del área de Divisas, fue encontrado sin vida en una habitación del Hotel Plaza de Oro en el centro de Monterrey.

De acuerdo con informes preliminares, el hombre se habría quitado la vida con un objeto punzocortante.

Su cuerpo fue localizado la noche del lunes, después de que compañeros y familiares se alarmaran al ver la difusión en redes sociales de un video que documentaba el homicidio de Yaneli, su socia y compañera de trabajo.

Garza Treviño, ingeniero industrial y de sistemas egresado de la UDEM, tenía una sólida carrera, incluyendo un paso previo como gerente divisional de crédito al consumo en otra institución bancaria (2011-2018).

También proyectaba una imagen de ejecutivo exitoso y líder en el ámbito profesional, pero en su vida privada, era percibido por sus conocidos como una persona con graves problemas de adicción y ludopatía que lo llevaron a una situación económica precaria y a involucrarse en negocios cuestionables.

En el 2011 fue detenido por fingir su propio secuestro y pedir 500 mil pesos de rescate a sus hermanos, con el fin de pagar una deuda de 150 mil pesos por apuestas.

Garza Treviño intentó extorsionar a sus hermanos al hacerles creer que había sido privado de su libertad y pedían poco más de medio millón de pesos por su supuesto rescate; sin embargo, confesó la mentira y fue detenido por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Por su parte, Yaneli, quien deja en orfandad a una niña de 2 años y un niño de 3, también laboraba en el área de Tesorería y Divisas.

Según fuentes cercanas a la investigación, se ha revelado una compleja relación entre ambos. Se sabe que eran compadres; Alejandro era padrino de la hija de Yaneli.

Testigos anónimos aseguran que Garza Treviño, al parecer casado y padre de dos hijos, luchaba contra una fuerte ludopatía y otras adicciones, lo que le habría generado serios problemas económicos, llegando a "decir que estaba jodido de lana" y a pedir dinero prestado a sus conocidos.

La cronología de los hechos apunta a que Alejandro salió de su oficina con el pretexto de ir por un café y ya no regresó.

Horas más tarde, tras la viralización del video del homicidio, se alertó sobre su paradero, culminando con el hallazgo en el hotel del centro.

De acuerdo con la Fiscalía de NL, la investigación determinó que la relación de confianza y una deuda por $400,000 pesos fueron el móvil del crimen y suicidio, así como los antecedentes de la relación entre ambos, dejando un saldo de cuatro pequeños en orfandad.

