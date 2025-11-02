Cerrar X
Nuevo León

Fernando Aguirre apoya con kits de limpieza en panteón

El diputado del PRI, realizó la entrega de kits de limpieza a familias que visitaron el Panteón Topo Chico por el Día de Muertos

  • 02
  • Noviembre
    2025

El diputado local del PRI, Fernando Aguirre, entregó kits de limpieza a familias que acudieron al Panteón Topo Chico, en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey, con motivo del Día de Muertos.

El legislador explicó que los paquetes incluían tina, jabón y escoba para facilitar la limpieza de las tumbas. “Es un gusto apoyar a las familias en la preservación de nuestras tradiciones”, señaló.

Los asistentes agradecieron el gesto y destacaron que ningún diputado había ofrecido antes este tipo de apoyo en el lugar. La jornada se desarrolló en un ambiente de respeto y tranquilidad.

WhatsApp Image 2025-11-02 at 7.22.50 PM (1).jpeg


