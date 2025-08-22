Firma Secretaría de Igualdad convenio con Universidad Ciudadana

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior, superior y de posgrado en el estado, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y la Universidad Ciudadana de Nuevo León firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a miles de personas mayores de 15 años con becas del 100 por ciento.

El acuerdo fue signado en el Macrocentro Comunitario San Bernabé por la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; el Secretario de Educación, Juan Paura; y el Rector de la Universidad Ciudadana (UC), Alberto Mora, y permitirá que estudiantes accedan gratuitamente a programas de bachillerato, licenciatura y maestría, a través de la red de Centros Comunitarios del estado.

Durante el evento, Martha Herrera subrayó que la educación es clave para construir igualdad de oportunidades y movilidad social.

“Más de 5 mil alumnos de los Centros Comunitarios ya forman parte de la Universidad Ciudadana, pero vamos por 10 mil. Hoy damos un paso estratégico hacia un futuro con mejores salarios y más posibilidades para las familias”, expresó la funcionaria.

Por su parte, Juan Paura destacó el crecimiento de la UC, que al inicio de la administración contaba con cerca de 4 mil estudiantes y que actualmente supera los 25 mil alumnos activos.

“La Universidad Ciudadana se ha consolidado como una de las principales opciones de educación superior en el estado. Desde la Secretaría de Educación continuaremos apoyando este modelo inclusivo y gratuito”, afirmó.

Actualmente, la UC tiene presencia activa en 47 Centros Comunitarios distribuidos en 36 municipios, cubriendo físicamente al 65% del territorio estatal. De 2016 a 2025, más de 40,000 personas han sido beneficiadas con programas educativos mediante un modelo completamente en línea, gratuito y flexible.

Gracias a su crecimiento, la UC se ha posicionado como la tercera institución con mayor matrícula de educación superior en Nuevo León, solo detrás de la UANL y el ITESM. Además, el 64% de sus estudiantes trabaja y estudia al mismo tiempo, lo que consolida su enfoque en la educación dual y accesible.

Como parte de su expansión académica, la Universidad Ciudadana anunció que a partir de septiembre de 2025 ofrecerá dos nuevos programas: Bachillerato Bilingüe e Ingeniería Industrial y Gestión de Sistemas, con el objetivo de fortalecer su alineación con las demandas del entorno global y local.

Comentarios