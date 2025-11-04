Fiscalía confirma feminicidio en caso de Yaneli Pardo

La Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León confirmó que la muerte de Yaneli Pardo fue un feminicidio cometido por Alejandro Garza Treviño, de 40 años, quien posteriormente fue encontrado sin vida dentro de un hotel del centro de Monterrey.

La fiscal especializada Griselda Núñez informó que la causa de muerte de la víctima fue establecida luego de la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense, cuyo resultado ya fue entregado a la familia, la cual también realizó el reclamo del cuerpo.

“Con certeza científica tenemos que la privación de la vida de la mujer fue por lesiones de proyectil de arma de fuego". Precisó la fiscal.

La funcionaria explicó que, con base en la investigación ministerial, entre la víctima y el agresor existía una relación de confianza, lo que constituye uno de los elementos que determinan el carácter de feminicidio.

“Dentro de la investigación, hasta el momento pudimos determinar que existía una relación de confianza. En el tema de feminicidio, una de las razones de género es precisamente ese vínculo o conocimiento entre víctima y agresor”, detalló Núñez.

La fiscal aclaró que hasta el momento no existe evidencia de una relación sentimental ni laboral entre ambos, pero sí una relación comercial y de tipo económico, razón por la que llegaron a la Colonia Cumbres Mediterráneo como un punto de encuentro en común para ambos.

“La relación de confianza que se tiene es por un vínculo comercial. Estamos en el proceso de las investigaciones para entender en qué consistía esta relación, pero se tienen elementos claves para determinar que estaba relacionada con temas económicos”, señaló.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor no contaba con antecedentes ni denuncias previas por violencia en ninguna dependencia, ni existía registro de que Yaneli hubiera reportado algún tipo de agresión o amenaza.

Las cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar donde ocurrió el crimen captaron una discusión y una agresión entre un hombre y una mujer.

La secuencia permitió identificar al responsable, quien después escapó del sitio.

Según explicó Núñez, el sujeto se trasladó por medio de un taxi de un punto público a un hotel del centro de Monterrey, al que ingresó solo, y donde más tarde fue localizado sin vida con heridas punzocortantes, descartando versiones donde se hablaba de que el hombre habría ingresado a su trabajo para posteriormente llegar al hotel.

“Ingresó al hotel solo, y todo el tiempo permaneció en la habitación sin acompañantes. Al no responder a los llamados, personal del hotel permitió el ingreso a las autoridades, y fue entonces cuando encontramos el cuerpo sin vida”, indicó la fiscal.

Las autoridades recibieron el aviso a través de una denuncia anónima que refería la presencia de una persona armada dentro del hotel.

Al acudir al lugar, la Fiscalía corroboró los hechos y aseguró la habitación.

En el sitio fueron halladas sus identificaciones personales y pertenencias, con las que se confirmó su identidad.

Las autoridades también cuentan con al menos cinco cámaras de videovigilancia que muestran el trayecto del vehículo vinculado al caso, lo que permitió consolidar la línea de investigación.

La fiscal reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir hechos de violencia contra las mujeres, señalando que la intervención oportuna de los vecinos o testigos puede marcar la diferencia.

En lo que va del año, hasta el cierre de octubre, la Fiscalía Especializada ha registrado 12 casos de feminicidio en el estado, una cifra que representa una ligera disminución respecto a años anteriores, aunque el fenómeno sigue siendo alarmante.

La funcionaria concluyó que el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad es clave para evitar que se repitan casos como el de Yaneli Pardo, recordando que denunciar a tiempo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

