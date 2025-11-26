Cerrar X
Nuevo León

Fiscalía: menor huyó por motivos personales a Tamaulipas

La joven Ángela Minel Tey, hallada en Tamaulipas, habría salido por motivos personales y por cuenta propia, según la Fiscalía de NL; continúa la investigación

  • 26
  • Noviembre
    2025

Angela Minel Tey Cortes la joven de 15 años quien desapareció el pasado lunes en la colonia Crispin Treviño en Guadalupe, y que fue encontrada este martes en el Estado de Tamaulipas, podría haber huido por temas personales así lo dio a conocer el fiscal general, Javier Flores Saldívar.

“Ella era acompañada, no desaparecida se fue por problemas personales, ella se fue por su cuenta entonces”, mencionó el fiscal.

Se mencionó que el hombre aproximadamente 50 años con quien fue última vez en una tienda de conveniencia, únicamente habría sido su acompañante que le ayudaría a llegar al estado vecino.

“Se puso al respecto, se localiza el Tamaulipas, al parecer se fue con una amistad a aquel Estado se cuenta con videos donde están en una tienda de conveniencia”, añadió.
 
La fiscalía de Nuevo León dio a conocer que Angela, se encontró en buen estado de salud, en casa de una amistad en la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Las investigaciones continúan para conocer si el motivo personal por el que Ángela escapó pone en riesgo su integridad para comenzar así una investigación.


