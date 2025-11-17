Cerrar X
Flamazo en NL sería por toma clandestina, investigan autoridades

Guardia Nacional, Pemex y Bomberos de NL investigan un flamazo en la carretera Monterrey-Saltillo, vinculado a una presunta toma clandestina

  • 17
  • Noviembre
    2025

Las autoridades siguen indagando el flamazo que se generó en una toma clandestina de combustible ubicada en un punto cercano a la carretera Monterrey–Saltillo, en Santa Catarina.

El hecho se registró en la calle Estanislao Martínez Lara, donde personal federal y de PEMEX realizaba recorridos para detectar conexiones irregulares.

Durante estas revisiones, elementos de la Guardia Nacional y técnicos de la paraestatal recibieron el reporte del estallido.

Ante la alerta, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Santa Catarina se movilizaron al sitio; sin embargo, al arribar fueron notificados de que la brigada interna de PEMEX y su equipo de seguridad ya habían logrado controlar el flamazo.

Por ahora, no se han reportado personas heridas, y tampoco se ha confirmado si había individuos manipulando el ducto en el momento del estallido.


