Flores afirma que Gobierno espera respuesta tras rechazo de IP

Luego de que la Iniciativa Privada (IP) rechazara el incremento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el secretario de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, señaló que están a la espera de la respuesta del Congreso del Estado.

“Pues estamos esperando la propuesta, no podemos nosotros decidir por nadie más, menos por ellos. Los respetamos mucho, esperemos que nos contesten y en base a ello vamos a ir tomando las decisiones correctas para el modo de Nuevo León”, dijo al término de la reunión de seguridad.

El planteamiento del Ejecutivo consiste en aumentar el ISN del 3 al 4 por ciento.

Flores señaló que existen otros estados que manejan un porcentaje igual o superior al 4 por ciento y que, aun así, se encuentran por debajo de Nuevo León en materia de seguridad.

“Inclusive, estoy seguro que en otros estados las empresas gastan muchísimo más dinero que los empresarios de aquí en materia de seguridad porque aquí tenemos policía que es ejemplo a seguir, que es segura, que se está arriesgando su pellejo y es por eso que necesitamos también premiar a nuestros policías con más equipamiento, con más recurso”, expresó.

El secretario sostuvo que el motivo del aumento es fortalecer el presupuesto destinado a seguridad, por lo que calificó el ajuste como una medida “coherente”.

“Vemos que Nuevo León es muy distinto al resto del país en materia de seguridad, no es algo que lo digamos desde aquí del Ejecutivo, lo ha dicho inclusive el secretario Harfuch, un secretario de seguridad federal ha dicho que Fuerza Civil es la policía pues ejemplo a seguir de toda la república entonces yo creo que etiquetar recursos a nuestra policía es muy coherente por todo el desempeño que está logrando”, señaló.

Respecto a los señalamientos que hizo recientemente el senador de la República, Waldo Fernández, el funcionario estatal lo invitó a participar en una de las mesas de seguridad que se realizan diariamente en Palacio de Gobierno, en las que participan autoridades de los tres órdenes.

“Yo le digo al senador Waldo Fernández, al cual respeto mucho, que pues se ven muy bonito los toros desde atrás de la barrera que le entre al ruedo, que se venga aquí a las mesas de seguridad, lo que hacen los policías todos los días arriesgando su pellejo. Es muy fácil opinar de seguridad allá desde México, desde la cámara del Senado, que se venga aquí para que vea cómo estamos conteniendo todo el crimen y a ver si sigue opinando que no es justo etiquetarlas más recurso a nuestros héroes”, recalcó.

