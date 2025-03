FMG suspende a entrenador tras denuncias de abuso sexual en NL

La Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) anunció la suspensión temporal del entrenador identificado como Dámazo "N", quien ha sido señalado por presunto abuso sexual contra varias gimnastas de Nuevo León.

Dicha decisión fue tomada después de que en redes sociales se viralizaran testimonios de víctimas que aseguran haber sido agredidas por el entrenador cuando tenían entre 7 y 10 años mientras entrenaban en el gimnasio Klass.

Las acusaciones surgieron a partir del 8 de marzo, cuando varias jóvenes decidieron alzar la voz y compartir sus experiencias, asegurando que los abusos se prolongaron durante varios años.

Ante la gravedad de las denuncias, la FMG informó que la Comisión Disciplinaria ya inició una investigación para esclarecer los hechos.

Mientras se desarrolla el proceso, el entrenador no podrá ejercer dentro del ámbito de la gimnasia federada, no obstante, la federación aclaró que Dámazo "N" no forma parte de la plantilla actual de entrenadores de selecciones nacionales.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reveló que el acusado ya tenía una denuncia previa desde 2015 por atentado al pudor, lo que ha llevado a las autoridades a buscar más posibles víctimas y recopilar pruebas para fortalecer el caso.

Hasta el momento, al menos siete mujeres han denunciado públicamente haber sido víctimas del entrenador. Una de ellas declaró:

"Nunca tuve la fuerza para hablar de esto, pero gracias a que compañeras alzaron la voz, hoy estoy aquí contando mi historia."

Las denunciantes no solo exigen justicia, sino que también buscan alertar a otras jóvenes y prevenir futuros abusos dentro del ámbito deportivo.

Por su parte, la FMG aseguró que ofrecerá acompañamiento y apoyo a las víctimas durante el proceso legal y exhortó a más personas a denunciar cualquier tipo de abuso.

Para ello, habilitó un ‘botón rojo’ en su página web, el cual canaliza todas las quejas a la Comisión Disciplinaria para su seguimiento y resolución.

Compromiso contra el abuso

En un comunicado, la FMG reiteró su postura en contra de cualquier tipo de abuso dentro de la gimnasia, sin importar edad, género o preferencia.

"Nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de abuso hacia los gimnastas. Estas denuncias serán canalizadas a la Comisión Disciplinaria para que se realicen los procedimientos correspondientes y se tomen las medidas adecuadas."

