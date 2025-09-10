Fortalece Miguel Flores relación bilateral con EUA

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores se reunió este miércoles con la Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y dar seguimiento a proyectos de cooperación.

Durante el encuentro, Flores destacó la importancia de Estados Unidos como socio comercial clave para Nuevo León.

“Estados Unidos siempre ha sido un importante socio comercial para Nuevo León. Me da mucho gusto seguir estrechando lazos con nuestro país vecino”, afirmó Flores.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la aprobación de un megaproyecto binacional en el Puente Colombia–Laredo, que contempla la ampliación de 8 a 16 carriles, además de la construcción de dos nuevos puentes: uno dedicado a la exportación y otro a la importación.

Otro de los puntos relevantes durante la reunión fue el trabajo que se está realizando en la entidad para continuar creciendo económicamente.

“Estamos impulsando proyectos de infraestructura de clase mundial que no solo beneficiarán a nuestro estado, sino que fortalecerán la competitividad de todo México en el comercio internacional”, expresó.

“Con alianzas estratégicas como la de Estados Unidos, seguimos consolidando a Nuevo León como el motor económico del país y un referente en innovación y desarrollo sostenible”.

En la reunión, también estuvieron presentes Matthew Hurley, Jefe de la Sección Consular; Alexander Sharp, Cónsul para Asuntos Económicos y Políticos; Jerome L. Sherman, Cónsul para Educación, Prensa y Cultura; Daniel Bergin, agregado de Seguridad Diplomática; así como Gerardo Escamilla, Secretario de Seguridad; Betsabé Rocha, Secretaria de Economía; y José Francisco Ibargüengoytia , Subsecretario de Infraestructura.

“Agradezco a la Cónsul General de Estados Unidos, Melissa A. Bishop, por visitar la Secretaría de Gobierno. Fue una reunión muy productiva para continuar trabajando en equipo y que a nuestro estado siempre le vaya mejor”, puntualizó.

Comentarios