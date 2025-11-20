Fortalece NL agenda de primera infancia en evento internacional

El Gobierno del Estado inauguró este jueves el 25° encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar “Construyendo Futuros: Innovación y Desarrollo Integral en la Primera Infancia”.

El secretario de Educación, Juan Paura García, encabezó la ceremonia de inauguración para reafirmar el compromiso de la administración estatal con el desarrollo integral de la primera infancia.

Durante su intervención, destacó que el desarrollo integral desde las primeras edades es ya una prioridad social que articula los ámbitos educativos, económico y de salud pública.

Subrayó que Nuevo León es un referente nacional por la inversión que la actual administración destina a la educación inicial escolarizada y no escolarizada, así como en los centros que forman parte del Programa de Jornada Ampliada y Tiempo Completo.

La inauguración del Encuentro contó con la presencia de María Guadalupe Rodríguez, diputada local; Pedro Anaya, el presidente de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia y la diputada Perla de los Ángeles Villarreal.

Comentarios