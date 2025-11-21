Cerrar X
Nuevo León

Fortalece Samuel García relación bilateral con China

Los temas centrales fueron el fortalecimiento del desarrollo económico, el fomento a la innovación, y la apertura de nuevas vías para el intercambio cultural

  • 21
  • Noviembre
    2025

Con el firme propósito de consolidar la relación bilateral y expandir las oportunidades de cooperación, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión diplomática de alto nivel con el embajador de la República Popular China en México, Chen Daojiang.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambiente de respeto y cordialidad, ambas autoridades refrendaron su compromiso mutuo de impulsar iniciativas estratégicas.

Los temas centrales de la agenda giraron en torno al fortalecimiento del desarrollo económico, el fomento a la innovación, y la apertura de nuevas vías para el intercambio cultural y las oportunidades de inversión entre la entidad neoleonesa y el gigante asiático.

En su intervención, el mandatario estatal destacó las ventajas competitivas de la región. García Sepúlveda reiteró que Nuevo León mantiene condiciones inmejorables para las empresas internacionales que buscan expandir sus operaciones en Norteamérica.

Asimismo, reafirmó la disposición de su administración para facilitar proyectos que se traduzcan en crecimiento económico sostenido y en la generación de nuevos empleos para el estado.

Por su parte, el Embajador Chen Daojiang manifestó el marcado interés del Gobierno chino en estrechar la cooperación con Nuevo León, no solo en los sectores económico, tecnológico y empresarial, sino también promoviendo un mayor acercamiento a través del turismo y la cultura.

La reunión concluyó con la toma de la fotografía oficial, simbolizando la voluntad política de ambas partes para continuar construyendo una relación sólida y de beneficio mutuo para sus poblaciones.


