Nuevo León

Fortalecen formación STEM en Educación Media Superior

Este proyecto inició el mes de septiembre de 2025, con la capacitación en áreas de mecánica, programación y administración

La Secretaría de Educación de Nuevo León entregó este martes, un kit de robótica a 210 estudiantes y 42 docentes de los subsistemas CONALEP, CECYTE, DGETI y Colegio Militarizado, como parte del programa “Formación Introducción a First Robotics”.

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de habilidades STEM, se ofrecen experiencias reales en robótica, guiadas por mentores especializados para promover competencias que combinan tecnología y trabajo en equipo.

Ante esto, el titular Juan Paura reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la formación académica de las y los jóvenes, a través de herramientas innovadoras y de alto impacto educativo.

Además, se realizó una visita académica al Campus del Tecnológico de Monterrey para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes a través de los aprendizajes adquiridos.


