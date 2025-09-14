Fuertes lluvias causan estragos en Montemorelos

Las lluvias que se registraron durante la tarde y noche del domingo provocaron estragos en diferentes sectores del municipio.

Escuelas inundadas, ríos y arroyos crecidos, vehículos varados y puentes incomunicados por las inundaciones.

Uno de los puentes principales de Montemorelos, el cual pasa frente a la comandancia municipal, fue cerrado por el desgajamiento del mismo.

Escuelas inundadas por la creciente del Arroyo en la comunidad Palomas, en la escuela Profesora Josefa Ortiz de Domínguez.

Calles y avenidas se inundaron de agua por las lluvias fuertes que predominaron durante varias horas.

Protección civil atendió llamados en diferentes lugares por los vehículos que quedaron descompuestos y por las inundaciones en algunas colonias y comunidades.

Continúan realizando monitoreos en diferentes puntos para verificar los daños.

