Nuevo León

Fuertes lluvias causan estragos en Montemorelos

En el municipio hubo escuelas inundadas, ríos y arroyos crecidos, vehículos varados y puentes incomunicados por las inundaciones

  • 14
  • Septiembre
    2025

Las lluvias que se registraron durante la tarde y noche del domingo provocaron estragos en diferentes sectores del municipio. 

Escuelas inundadas, ríos y arroyos crecidos, vehículos varados y puentes incomunicados por las inundaciones.

WhatsApp Image 2025-09-14 at 9.51.49 PM (2).jpeg

Uno de los puentes principales de Montemorelos, el cual pasa frente a la comandancia municipal, fue cerrado por el desgajamiento del mismo.

Escuelas inundadas por la creciente del Arroyo en la comunidad Palomas, en la escuela Profesora Josefa Ortiz de Domínguez.

WhatsApp Image 2025-09-14 at 9.51.49 PM (1).jpeg

Calles y avenidas se inundaron de agua por las lluvias fuertes que predominaron durante varias horas.

Protección civil atendió llamados en diferentes lugares por los vehículos que quedaron descompuestos y por las inundaciones en algunas colonias y comunidades. 

WhatsApp Image 2025-09-14 at 9.51.49 PM.jpeg

Continúan realizando monitoreos en diferentes puntos para verificar los daños.


