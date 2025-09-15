Cerrar X
Nuevo León

Fuertes lluvias dejan vehículos atrapados en zanjas en Guadalupe

De acuerdo con los vecinos, la obra tiene más de un año sin concluir y se ha convertido en un riesgo permanente para los automovilistas

  • 15
  • Septiembre
    2025

Las fuertes lluvias que azotaron el área metropolitana la noche del domingo dejaron al descubierto los riesgos de las obras inconclusas de Agua y Drenaje de Monterrey en Guadalupe, donde al menos dos vehículos quedaron atrapados en zanjas abiertas y sin la debida señalización.

Uno de los casos se registró en el cruce de Gerónimo Treviño y Magdaleno Herrera, en la colonia Emiliano Zapata, también conocida como Fomerrey 18.

Ahí, un automóvil Seat terminó dentro de una excavación que se encontraba llena de agua, lo que impidió al conductor percatarse del peligro. El hombre logró salir ileso, aunque su vehículo quedó varado.

De acuerdo con los vecinos, la obra tiene más de un año sin concluir y se ha convertido en un riesgo permanente para automovilistas y peatones.

“Con la lluvia es todavía peor, porque todo se cubre de agua y no se ve nada”, señalaron habitantes del sector.

Otro accidente se registró en la colonia Jardines de Casa Blanca, sobre las calles Brígida García y Río Salado, donde un vehículo Jetta cayó en otra zanja.

Fueron los propios vecinos quienes auxiliaron al conductor para sacarlo del lugar, al tiempo que denunciaron a través de redes sociales la ausencia de señalamientos de advertencia.

En la colonia Cañada Blanca también se reportó un vehículo atrapado, aunque en este caso no se trató de trabajos de Agua y Drenaje, sino de otra excavación a cielo abierto que quedó inundada tras las precipitaciones.

Los afectados y vecinos de distintos sectores exigieron la intervención inmediata de las autoridades, no solo para concluir las obras pendientes, sino también para garantizar medidas de seguridad que eviten más accidentes en temporada de lluvias


