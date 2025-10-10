Fuerza Civil como la policía más confiable de México: Escamilla

El titular de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, presidió el "Nuevo León Informa" de este viernes para rendir cuentas sobre los resultados obtenidos de octubre del 2024 a octubre de 2025.

De acuerdo con el secretario, son las métricas aquellas las que guian el sistema operativo de seguridad en el Estado, las cuales son:

Reclutamiento acelerado Operativo muralla Grupo de Coordinación Metropolitana Nuevas divisiones operativas Seguimiento ciudadano

Afirmó que en las primeras tres generaciones se graduaron alrededor de 644 nuevos policías para brindar un mejor servicio para la ciudadanía, dando un total a más de 6,000 elementos activos. También agradeció la inversión por parte de la administración del gobernador Samuel García para dar mejores instalaciones a las fuerzas de seguridad.

Sobre el Operativo Muralla, mencionó Escamilla que estos despliegues son necesarios para salvaguardar el bienestar de la ciudadanía. Este protocolo se activó 69 ocasiones a lo largo de la entidad. 2,315 personas fueron detenidas y alrededor de 552 armas y 597 vehículos fueron asegurados, de los cuales, 36 cuentan con blindaje artesanal.

Escamilla Vargas mencionó que el Grupo de Coordinación Metropolitana logró la captura de 4,559 presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron 472 armas de fuego y 773 vehículos relacionados con dichos delitos.

Agradeció que por el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Nacional, Defensa Nacioanl, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y las policías municipales, se logró consolidar el 2025 como el año con más decomisos de arma de fuego al incautar un total de 895 objetos de delito.

Con base a una tasa de cada 100 habitantes, Nuevo León descendió del 4° lugar en homicidios para llegar al 14°, con un 53% de disminución, por debajo de la media nacional.

Se redujo 82% de los casos en casos de feminicidio con respecto al 2024, mientras que en los delitos patrimoniales también se reportó una baja del 17% en modalidad de robo, tras detener a 57 personas en 548 delitos.

La división aérea fue la más destacada por la creación de División de Medicina Táctica, junto con la utilización de Black Hawk, para brindar atención a aquellos oficiales que resultaron heridos durante su labor. En tanto, la División de Inteligencia también se reforzó para dar seguimiento a quienes atacan a la división de gobierno y a la ciudadanía en general.

División de Control Territorial fue desplegada en al menos 16 cuárteles, lo cual, expande las fuerzas de seguridad a los 51 municipios de la entidad. Esto se ve reflejado en el índice de robo en carreteras, misma que se redujo en más del 50%.

El secretario afirmó que el compromiso por la transparencia se muestra cuando de forma semanal (cada viernes) se rinden cuentas sobre los resultados obtenidos durante la jornada de trabajo.

Destacó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Seguridad (ENSU) informó que Fuerza Civil de Nuevo León se consolidó como la policía estatal de más confianza a nivel nacional con un 73.3%. También recalcó que el apoyo de las instituciones de seguridad, estatal y federal, muestra un apoyo constante, así como los alcaldes de cada uno de los municipios.

"La clave de los buenos resultados reside en la coordinación de las tres órdenes de Gobierno. Si Fuerza Civil ha fortalecido, ha sido gracias al apoyo del Gobierno Federal, de la Guardia Nacional y de la Defensa [...] También se debe a que los alcaldes están haciendo su parte" exclamó el titular.

Aseguró que uno de los principales retos de Fuerza Civil es lograr la dignificación a través del fortalecimiento de las diversas instituciones.

"Hoy Fuerza Civil es la policía modelo a nivel estatal. Es la policía modelo para el país por sus capacidades operativas y por sus capacidades de cobertura total de nuestro estado. [...] Mantener nuestros niveles de confianza, de credibilidad con la ciudadanía" reafirmó Escamilla Vargas.

También destacó que el fortalecimiento de las corporaciones con base a la inversión histórica en materia de seguridad con 30 millones de pesos por parte del gobernador Samuel García.

Concluyó que en el Marco de la Copa de Futbol Mundial 2026, espera que Fuerza Civil continue con las cifras de reducción del delito.

