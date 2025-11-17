Gen Z realiza movilización contra la impunidad y la violencia

Miles de regios, principalmente jóvenes de la llamada "Generación Z", se congregaron este domingo en la Explanada de los Héroes en lo que fue la primera movilización que pide poner un alto a la violencia del actual Gobierno federal.

La marcha, convocada en redes sociales y que reunió a casi 1,000 jóvenes, exigió un alto a la violencia del crimen organizado y se observaron pancartas con mensajes de rechazo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La manifestación inició alrededor de las 10:00 horas frente al Palacio de Gobierno y recorrió las calles del primer cuadro de la ciudad.

El cántico más constante y representativo fue el grito colectivo de “En Nuevo León, Morena no estará”, que resonó durante todo el trayecto.

Entre los símbolos que destacaron, los manifestantes portaron banderas de México, pancartas y el anime japonés "One Piece", que se ha convertido en un emblema de esta protesta.

También se hicieron visibles sombreros e imágenes que honran la memoria de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, cuyo reciente asesinato ha impulsado el Movimiento del Sombrero y se convirtió en una demanda de justicia para las víctimas de la violencia.

Al regresar a la Explanada de los Héroes, fueron los jóvenes quienes tomaron la palabra para expresar su hartazgo con la situación del país.

Las declaraciones evidenciaron la frustración por la gestión de gobierno y la percepción de impunidad.

“Vine aquí porque estoy harto del mal gobierno. Estoy harto de que nos sigan robando, se cagan en nosotros y nos sigan diciendo que México no sirve.”

Otro joven criticó la selectividad con la que las autoridades manejan la información pública.

“Yo hablo por los jóvenes que la Mañanera excusó con su cara, pero claro, cuando se habla de criminales, sí les tapan la cara. Entonces, a nosotros los ciudadanos nos exhiben y a los narcos los protegen. ¿Cómo es lo posible?”.

Los discursos cerraron con una solicitud de cambio: “No más Claudia, queremos el país que merecemos y este es el primer paso, esto apenas comienza... fuera Morena, fuera el narcoestado”.

A la protesta se sumaron diversos sectores, incluyendo campesinos.

Alberto Maldonado, quien afirmó llevar años sin obtener respuesta a trámites agrarios en el Registro Agrario Nacional, alzó la voz para exigir justicia para el campo mexicano.

“Yo tengo un trámite en el Registro Agrario Nacional que lleva cuatro años... Hay gente que tiene más años que yo, hay gente que tiene todo el sexenio de López Obrador y el año que lleva la presidenta Claudia con el médico Marroquín batallando”, declaró.

Maldonado hizo un llamado a la acción, a pesar de los riesgos.

“Quiero decirles a las personas que alcen la voz, que no nos callemos, que peleemos nuestros derechos; yo peleo por el campo”.

Con una referencia histórica a Emiliano Zapata, sentenció.

“Que mi vida vaya en ofrenda, que mi vida sirva de lucha para que los campesinos tengan justicia.”

A diferencia de las protestas registradas en la Ciudad de México y Guadalajara, la marcha en el Centro de Monterrey se desarrolló de manera pacífica.

La jornada concluyó en la Explanada con los manifestantes entonando el Himno Nacional y la canción "Gimme Tha Power" del grupo Molotov.

De acuerdo con los jóvenes participantes, esta movilización en Monterrey marcó un punto de oposición al actual gobierno.

