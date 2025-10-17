Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T122444_194_b3651e029e
Nuevo León

Genera Bronco amplio rechazo; 90% no votaría por él

Según los resultados de la casa encuestadora, sólo el 10.4% de los entrevistados afirmó que votarían por el exgobernador en una candidatura

  • 17
  • Octubre
    2025

Según la encuestadora Territorial, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, enfrenta un amplio rechazo entre la comunidad y sufriría una marcada derrota en caso de postularse a un cargo de elección popular en el 2027.

Ante la pregunta, “En caso de que el exgobernador, Jaime Rodríguez “El Bronco”se postule para un cargo de elección popular, ¿usted votaría por él?”

Según los resultados de la casa encuestadora, el 89.6% de los consultados dijo que no y sólo el 10.4% respondió que sí.

En las últimas semanas, ha trascendido que Rodríguez Calderón busca llegar a la Cámara de Diputados en el 2027 bajo el cobijo, presuntamente, del Partido Verde Ecologista de México que en Nuevo León encabeza Édgar Salvatierra.

El “Bronco” dejó la gubernatura en medio de cuestionamientos y meses después fue detenido por desvío de recursos; actualmente enfrenta el proceso en libertad.

Sin embargo, sobre él pesan otros cuestionamientos como haber dejado el sistema de transporte público hecho un “muladar” y haber tumbado de 40% a 20% el uso de este debido a sus malas condiciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T092616_050_56e35bc65f
No quiero hablar de mi estado físico; hoy ganó el mejor: Djokovic
tiry_hollywood_89882e5e2a
Se rebela Hollywood contra Tilly Norwood, actriz creada con IA
publicidad

Últimas Noticias

x_73a6b43d91
Tigres golea 5-3 al Necaxa en una noche de fiesta en el ‘Volcán’
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_6_56_08_PM_8cdce92ebf
Creciente del río Pánuco supera su nivel crítico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×