Nuevo León

Graduación naranja: Impulsa MC liderazgo de 600 jóvenes

Samuel García, y el coordinador nacional de MC, Jorge Máynez, encabezaron el evento en el Campus Naranja del Campamento Nacional

  • 23
  • Noviembre
    2025

Con un llamado a dignificar la política, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Máynez, encabezaron en Monterrey la graduación de 600 jóvenes del Campus Naranja del Campamento Nacional.

Ante la nueva generación de liderazgos reunida en el Campus Naranja de Nuevo León, García aseguró que la política debe ser sinónimo de servicio y no de privilegios, contrastando directamente con los viejos partidos.

Acompañado por el coordinador operativo estatal, Baltazar Martínez Ríos, la coordinadora operativa municipal, Martha Herrera, y otros liderazgos, el mandatario estatal enfatizó la necesidad de reivindicar el servicio público.

“Ser político no es malo, ser político no es aparejarte a tranza, a rata, a malandro. Ser político es servir, ser político es dar; eso es a lo que más puede aspirar el ser humano. Es la mejor profesión. Mucho malandro la contamina, pero es momento de reivindicarla”, afirmó el mandatario estatal.

García recordó que la identidad de Movimiento Ciudadano se construye a partir de tres pilares que contrastan con la "vieja política" que, a su juicio, ya tuvo oportunidad de gobernar y fracasó. El primero es buenos gobiernos altamente aprobados, ciudadanos que dieron un paso al frente y jóvenes con visión de futuro.

“Hoy vienen a Nuevo León y cualquier encuesta que agarren, el gobierno trae 80 de aprobación. Díganme un indicador, el que quieran, y está mejor que hace cuatro años que llegamos. No nada más cantamos bien, también gobernamos bien”.

Máynez indicó que actualmente el partido está marcado por la idea de futuro y por el impulso a liderazgos jóvenes, en contraste con la política tradicional que recicla “cartuchos quemados”.

“Lo que va a pasar en los siguientes años es que va a iniciar una discusión en México sobre el futuro. La gente ya ha descartado volver al pasado. La discusión va a ser que siga Morena o lo nuevo: Movimiento Ciudadano. Y eso es una enorme responsabilidad”. 

Reconoció el liderazgo de Dante Delgado como arquitecto de una fuerza política que apuesta por nuevos perfiles.

“El único que ha impulsado nuevos liderazgos en México es Dante Delgado. Todos los políticos de la política tradicional siempre estaban viendo cómo frenaban el crecimiento de nuevos liderazgos. Aquí es al revés”.

Con la graduación de estos 600 jóvenes de todo el país, Movimiento Ciudadano informó que reafirma su compromiso con la formación de nuevas generaciones de liderazgos ciudadanos, con una clara vocación de servicio y la firme intención de transformar sus comunidades.

"El Campus Naranja no es un ejército, son agentes de cambio, formadores, los que van a ir a inspirar. Gracias por lo que van a hacer en sus estados una vez que pisen el suelo y regresen a casa”, concluyó Máynez.


