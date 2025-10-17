Cerrar X
Nuevo León

Guadalupe alista panteones y actividades por Día de Muertos

El municipio realiza mantenimiento en sus cuatro cementerios y prepara el “Catrina Fest” para recibir a las familias del 31 de octubre al 2 de noviembre

  • 17
  • Octubre
    2025

Con la cercanía del Día de Muertos, el municipio de Guadalupe inició los trabajos de limpieza y mantenimiento en los cuatro panteones municipales, con el propósito de recibir en condiciones óptimas a las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.

El secretario de Administración, Rodolfo Moreno, informó que por segundo año consecutivo se realizan labores de deshierbe, pintura y aseguramiento de tumbas, además de preparar diversas actividades conmemorativas para que las visitas se desarrollen en un ambiente seguro.

Las puertas de los cementerios estarán abiertas desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora oficialmente a los Fieles Difuntos.

Los panteones municipales que estarán listos para recibir a los visitantes son:

  • Parque Funeral Guadalupe, en Avenida Triunfo de la República.
  • Parque Funeral Las Huertas, sobre Avenida Morones Prieto.
  • Parque Funeral Eternidad del Oriente, en Avenida Plutarco Elías Calles.
  • Parque Funeral Andadores del Tiempo, ubicado en Avenida Israel Cavazos.

Además, la Secretaría de Bienestar prepara diversas actividades culturales como la segunda edición del “Catrina Fest”, junto con concursos de altares y catrinas.


