Nuevo León

Guadalupe clausurará comercios que vendan pirotecnia

El alcalde Héctor García advirtió que clausurará y sancionará a todos los comercios que vendan pirotecnia; incluso habrá arrestos para quienes la distribuyan

  • 02
  • Diciembre
    2025

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, advirtió que clausurará todos los establecimientos comerciales, como tiendas de abarrotes, en donde se detecte la venta de pirotecnia.

Al hacer referencia a la tragedia ocurrida en Pesquería, el presidente municipal informó que los operativos contra los explosivos serán particularmente duros este año.

“Nosotros acabamos de instruir tanto a Protección Civil como a la Dirección de Comercio que aquel comerciante que sea detectado que tenga pirotecnia también le sea clausurado su negocio.

“No solamente es el que la acumula, el que la pasa de manera ilegal, y el que la compra, sino además el vendedor”, dijo.

Entrevistado al inaugurar un Centro Violeta de atención a mujeres, García expuso que tienen identificada la distribución de los artefactos explosivos escondida a simple vista en establecimientos como tienditas de la esquina.

“Se disfrazan, hay abarrotes donde el año pasado encontramos pirotecnia, hay también mercados sobre ruedas que están distribuyendo”, detalló.

En ese sentido, agregó que las sanciones van más allá de la suspensión de locales, sino también incluyen arrestos.

“Hay instrucciones incluso a todos los elementos de Seguridad Pública para que detengan a las personas que estén vendiendo este tipo de productos”, advirtió.


×