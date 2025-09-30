Cerrar X
Nuevo León

Guadalupe entrega 3,500 testamentos gratuitos en septiembre

El municipio de Guadalupe otorgó más de 3,500 testamentos gratuitos para dar certeza jurídica y prevenir conflictos familiares por herencias

  • 30
  • Septiembre
    2025

El municipio de Guadalupe concluyó una campaña de apoyo social durante septiembre logrando la entrega de más de 3 mil 500 testamentos gratuitos a familias con el objetivo de brindar certeza y tranquilidad jurídica en sus patrimonios.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se llevó a cabo a través de 6 brigadas desplegadas en diferentes puntos de la ciudad, además de la atención permanente en las oficinas de la dependencia.

El alcalde Héctor García subrayó la importancia de tramitar este documento para evitar conflictos familiares graves tras el fallecimiento de un ser querido.

"El no haber establecido en vida qué querías hacer con tus bienes, deja a la familia en muchas ocasiones hasta en pleitos entre ellos, por cosas que a veces son tan humildes pero que desafortunadamente dividen familias," señaló el alcalde.

"Cuando nosotros tenemos nuestro testamento en la mano es el significado de que nosotros hacemos nuestra voluntad de lo que en vida hicieron nuestros abuelos o nosotros mismos".

Como parte de la campaña, el gobierno municipal informó que facilitó el acceso a los trámites ante notarías, ofreció asesorías gratuitas y amplió los horarios de servicio, refrendando su compromiso con el bienestar y la protección del patrimonio de la ciudadanía.


