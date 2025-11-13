Guerra Cavazos destaca reducción histórica de delitos en García

El alcalde Manuel Guerra Cavazos informó que, gracias al fortalecimiento de las estrategias de seguridad Escudo García y Omega, así como al uso de tecnología avanzada mediante el sistema de inteligencia C4i, el municipio ha logrado una reducción sostenida de delitos patrimoniales, sexuales y de alto impacto durante los primeros diez meses de 2025.

El edil destacó que estos resultados son posibles gracias al trabajo conjunto con los distintos órdenes de gobierno, la modernización del parque vehicular, la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y la dignificación del trabajo policial, con mejores salarios, prestaciones y equipamiento de primer nivel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guadalupe Saldaña Vargas, subrayó que la fuerza operativa del municipio se ha fortalecido con la incorporación de “La Bestia”, un vehículo acorazado de intervención táctica; el dron “Murciélago” de vigilancia aérea; los utilitarios “Velociraptors”; las unidades de videovigilancia inteligente y más de 50 patrullas y vehículos especializados, todo esto para reforzar la presencia y capacidad de respuesta de la policía municipal.

De acuerdo con reportes del C4i, García presenta una disminución del 34% en delitos patrimoniales, 15% en delitos sexuales y una reducción del 61% en homicidios, consolidándose como uno de los municipios con mayor avance en materia de seguridad en el área metropolitana.

Estos logros han sido reconocidos por el Gobierno del Estado, el Gabinete de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública, que destacaron a García como referente estatal en coordinación, tecnología e inteligencia policial.

El alcalde Manuel Guerra Cavazos reafirmó su compromiso con la tranquilidad de las familias y el respeto que merece el municipio:

“En García estamos haciendo las cosas con estrategia, con inteligencia y con resultados. García merece respeto y se lo estamos dando, aún hay mucho por hacer pero estamos demostrando con datos pero sobre todo con hechos: inversión, tecnología y trabajo coordinado. Hoy podemos decir con orgullo y determinación a quienes quieren meterse con nuestra gente y afectar nuestra tranquilidad que con García No!”

