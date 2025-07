'Gusano barredor no ha llegado a NL': afirma Unión Ganadera

La Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) exhortó al gobierno federal a mantener los puntos de inspección para evitar que la plaga del gusano barrenador llegue a los ranchos del estado.

Pese a asegurar que este insecto, que amenaza a las cabezas de ganado, no se ha detectado en la región, el presidente de la UGRNL, Noel Ramírez, pidió a las autoridades federales no bajar la guardia y continuar con los puntos de inspección del ganado.

Ramírez reiteró que es importante asegurar que el ganado proveniente del sur de la República no llegue infectado con el gusano barrenador, ya que estos ejemplares no tienen otro filtro y pasan directo a la venta.

“Quisiéramos exhortar al Gobierno a que no baje la guardia y que siga con los puntos de inspección para que el ganado que entra no venga infectado. El ganado que entra del sur hacia Nuevo León viene directamente a las engordas, no viene directamente a ranchos ganaderos".

“Entonces, yo creo que ahí sí le pedimos al Gobierno que tenga, como hasta ahorita lo ha hecho, que siga poniendo los puntos de verificación para que no llegue esta plaga y no nos afecte a nosotros”, señaló el líder ganadero.

Por su parte, la UGRNL continúa implementando cursos para la prevención del gusano barrenador, fomentando la sanidad del ganado en los distintos ranchos que se ubican en el estado.

Asimismo, Ramírez destacó que estos cursos son de mayor importancia en ranchos del sur del estado, por lo que buscan tener mayor presencia en municipios como Doctor Arroyo, Zaragoza, Linares, entre otros.

“Tenemos cursos ahorita del gusano barrenador; también los hemos hecho en diferentes municipios. Como comentaba, seguimos trabajando en la sanidad desde la Unión Ganadera, nosotros con nuestros ganaderos, y también seguimos exhortando a que la calidad genética no se pierda".

“Ahorita queremos hacer una rotación en el sur. Hicimos el de Doctor Arroyo, pero aunamos a los diferentes municipios que estaban, como Zaragoza y otros, y queremos seguir yendo con ellos en el sur, porque es una de las entradas por donde puede venir la plaga”, explicó Ramírez.

El pasado 9 de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó el cierre inmediato de las fronteras al ganado mexicano debido a un nuevo caso de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, Veracruz; así lo aseguró la titular del departamento, Brooke Rollins.

Celebrarán 13.ª edición de Día del Ganadero

Con el Día del Ganadero tan cerca, el presidente de la UGRNL, Noel Ramírez, aprovechó para hacer la invitación al gremio a celebrar la 13.ª edición de este festejo, que lleva por nombre Arturo de la Garza González.

La celebración será este 1 de agosto en las instalaciones de la organización, ubicadas en la Expo Guadalupe, a partir de las 12:00 horas. Este 2025 se cumple el decimotercer año consecutivo celebrando esta fecha.

Ramírez agregó que se rifarán diversos ejemplares como sementales bovinos, ovinos y caprinos; además, habrá espacio para artesanías en cuero o piel, como la fabricación de sillas de montar y más.

“La idea fundamental es invitar a todos los ganaderos del estado de Nuevo León este próximo primero de agosto, a partir de las 12 del mediodía, al Día del Ganadero Arturo de la Garza González. Esta es la treceava edición; tenemos 13 años de estar haciéndolo".

“Tendremos alrededor de 13 sementales bovinos en rifa; también habrá 10 sementales ovinos y 10 sementales caprinos. Tendremos talabartería, sillas de montar, alrededor de 50 sillas de montar”, añadió Ramírez.

Además, explicó que gracias a este tipo de reuniones, donde también se abordan temas importantes como la genética y la sustentabilidad en el sector, se ha logrado avanzar en la engorda pese a las inclemencias del tiempo.

También se ha logrado fomentar un mayor número de becerros para engorda, ya que los ganaderos aprenden sobre el forraje y cómo utilizarlo de manera eficiente para alcanzar los objetivos con el ganado.

