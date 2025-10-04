Cerrar X
Nuevo León

Hallan a una persona sin vida en una noria en Sabinas Hidalgo

Una persona fue encontrada sin vida dentro de una noria con una profundidad de 20 metros en Sabinas Hidalgo, aun no se conoce la identidad de la persona

  • 04
  • Octubre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron este sábado un reporte sobre una persona sin signos vitales al interior de una noria de aproximadamente 20 metros de profundidad, ubicada en la calle Pablo De Los Santos, en el municipio de Sabinas Hidalgo.

El llamado de emergencia fue recibido a las 10:29 horas, movilizando de inmediato a la Unidad 04 de Protección Civil estatal, así como a personal de Protección Civil municipal, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y elementos de la Policía Municipal.

Las labores de rescate continúan en el lugar y hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona localizada ni las posibles causas del incidente.


