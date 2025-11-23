Cerrar X
2f012d03_ed09_403e_be86_ca9b48dea5dd_e6b4558a90
Nuevo León

Hallan cuerpo envuelto en lona en el Río Santa Catarina

El cuerpo de un hombre fue localizado la tarde de este domingo en el cauce del Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Pio X

  • 23
  • Noviembre
    2025

El cuerpo de un hombre fue localizado en el cauce del Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Pio X, sobre la avenida Morones Prieto durante la tarde de este domingo. 

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y estaba cubierta con una lona al momento de ser encontrada, lo que generó movilización por parte de corporaciones de seguridad.

Elementos de Fuerza Civil y servicios periciales permanecen en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

45eb81c7-54b4-49ef-a8f6-3224bd1f577b.jfif

Autoridades trabajan en establecer la identidad del fallecido y determinar si se trata de una persona en situación de calle.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G6i_Znkpb_AA_Atp_Gt_9d97cce988
Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí
cometa_interestlar_atlas_nasa_3cf38df509
NASA revela primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS
istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T130046_522_b5ca272bfe
Tom Cruise felicita a Iñárritu por aniversario de 'Amores Perros'
IMG_1524_49906ea15c
Agua y Drenaje Monterrey participa en Convención ANEAS 2025
JSB_7487_scaled_e943241a8d
México autoriza salidas e ingresos militares para ejercicios 2025
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×