Hallan cuerpo envuelto en lona en el Río Santa Catarina

El cuerpo de un hombre fue localizado en el cauce del Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Pio X, sobre la avenida Morones Prieto durante la tarde de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición y estaba cubierta con una lona al momento de ser encontrada, lo que generó movilización por parte de corporaciones de seguridad.

Elementos de Fuerza Civil y servicios periciales permanecen en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Autoridades trabajan en establecer la identidad del fallecido y determinar si se trata de una persona en situación de calle.

