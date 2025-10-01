Cerrar X
Nuevo León

Hallan resto humano en planta de Agua y Drenaje en Pesquería

Autoridades investigan el hallazgo de lo que sería una extremidad humana en la planta tratadora Dulces Nombres de Agua y Drenaje de Monterrey, en Pesquería

  • 01
  • Octubre
    2025

El hallazgo de lo que sería una extremidad humana causó alarma entre el personal de la planta tratadora Dulces Nombres de Agua y Drenaje de Monterrey, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores detectaron lo que aparentemente corresponde a un dedo del pie en una de las áreas donde se procesan aguas residuales. Tras el descubrimiento, de inmediato notificaron a las autoridades.

Alrededor de las 19:00 horas, agentes de la Fiscalía General de Justicia arribaron al inmueble situado en la colonia Jesús María, donde iniciaron las diligencias correspondientes y aseguraron la zona para la recolección de indicios.

Durante la noche, personal de investigación continuó con los peritajes para confirmar si el fragmento pertenece a una extremidad humana y determinar su procedencia.


