Hará Monterrey consulta para eliminar ‘choques estorbosos’

El cabildo de Monterrey aprobó la consulta pública para modificar el reglamento de Tránsito y así poder mover a los automóviles que participen en choques leves y así evitar el tráfico en la ciudad.

Desde el año pasado, la diputada local, Lorena de la Garza, presentó la reforma ante el municipio de Monterrey y fue hasta esta administración, encabezada por Adrián de la Garza, que se comenzó a trabajar sobre ella.

Una de las principales modificaciones que estimamos proponer para que se haga es para efecto de que se puedan mover los vehículos en caso de algún accidente menor, sobre todo en principales avenidas, en donde afecta más a la circulación, cuando hay las horas pico, que no tengan que esperar a que llegue la patrulla de tránsito.

“Estamos modificando el reglamento de Tránsito a efecto de que a través de algún dispositivo electrónico se pudiera fijar el tipo de daños, el lugar donde está, en fin, me refiero a un teléfono, una cámara o algo para poder hacer esa fijación muy rápida en minutos, en segundos y poder mover los vehículos a una distancia en donde no estorbe el tránsito y sea segura, porque también vemos que ha habido accidentes en donde por no mover los vehículos se provocan otros accidentes”, dijo el Adrián de la Garza durante la sesión.

La reforma es al artículo 140 del reglamento municipal en donde se agregan los casos en los que los conductores que participen en un accidente puedan mover los vehículos de manera inmediata.

El retiro de los vehículos se dará en los choques donde solo haya daños a los coches involucrados y los conductores no hayan sufrido lesiones, ni estar bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia prohibida, ni que se haya afectado algún bien público.

La consulta comenzará luego de que se publique el acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y durará 15 días hábiles y podrán participar aquellos habitantes de Monterrey que tengan credencial para votar vigente.

