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Nuevo León

Hasta el momento sin cambios en gabinete estatal: Miguel Flores

El secretario general de Gobierno de Nuevo León descartó que existan cambios en el gabinete estatal, particularmente en la Secretaría de Igualdad e Inclusión

  • 24
  • Marzo
    2026

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, descartó que existan cambios en el gabinete estatal, particularmente en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, luego de los rumores sobre la posible salida de su titular, Martha Herrera González, y la eventual llegada del alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz.

En entrevista, el funcionario estatal fue enfático en que, hasta el momento, no hay movimientos oficiales dentro de la administración.

“Hoy por hoy no hay ningún cambio; en cuanto exista algún cambio, pues nosotros tenemos que hacerlo público en el Periódico Oficial”, señaló.

Respecto a la versión de que Félix Arratia habría solicitado licencia a su cargo como presidente municipal para integrarse al gabinete estatal, Flores Serna dijo respetar la decisión del edil, aunque aclaró que desconoce los motivos.

“De lo personal, yo lo respaldo, la decisión que él tome, y voy a ser muy respetuoso, para que él declare la razón por la cual pide esta licencia”, expresó.

Sobre la situación de Martha Herrera, el secretario subrayó que la propia funcionaria dejó en claro su permanencia en el cargo a través de un comunicado reciente.

“No hay ningún movimiento hasta ahorita que yo esté enterado. Ella fue muy clara; ayer manda un comunicado diciendo que continúa al frente de la Secretaría. Entonces, pues vamos a esperar. Yo no veo que ella, por lo pronto, se vaya a ningún lado”, indicó.

Asimismo, consideró que la permanencia de Herrera cuenta con el respaldo del gobernador Samuel García Sepúlveda.

“Si ella circula un comunicado diciendo que su permanencia sigue, es porque el gobernador está de acuerdo”, añadió.

Flores Serna reiteró que cualquier ajuste en el gabinete será informado de manera oficial y conforme a los procesos legales correspondientes.


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