'Hasta nunca', así se despidió Esteban Berard de su vecino

Un vecino que vive frente a la residencia donde ocurrió la tragedia en la que un sampetrino mató a su mamá y luego se quitó la vida, narró que el homicida-suicida, de nombre Esteban Berard Rodríguez, tenía cinco o seis días con un comportamiento extraño y agresivo, inusual en él.

Relató que el hombre, de 53 años de edad, era soltero, vendía inmuebles y no vivía con su mamá, doña Alicia Rodríguez, en la casa familiar de la colonia Valle de Chipinque, sino en un departamento por el rumbo, y Esteban le pedía estar al pendiente de ella.

“En los últimos días, lo noté a Esteban un poquito extraño, como un poquito peleonero, agresivo, como yo me llevaba bien, la última vez me dijo “hasta nunca” porque yo le reclamé que me había mandado los policías porque estaba pintando unas rayas para un estacionamiento exclusivo, y él se metió y le dije que no se metiera donde no.

O sea, actuaba como no actuaba antes. Y me preocupó mucho por la situación de Lichita, ya no la veía salir, estoy hablando de los últimos días. Y yo dije: ‘este algo va a hacer porque no estaba normal’. Ayer me dieron la noticia”, expresó.

Así se refirió a él: “Esteban era una persona que, pues no era gay, pero sí de tendencias feministas, era soltero”.

¿No supo si Esteban estaba en tratamiento?, se le preguntó.

A lo que respondió: “No, al menos no lo externaba. Tenía sus buenos carros, pero, pues no sé, no era una persona normal porque no tenía una pareja, no tenía una familia, ni nada de eso. Yo nomás en los últimos cinco o seis días si lo notaba un poquito extraño”.

Trascendió que el hombre dejó una carta póstuma ante un notario y que una línea de investigación es que la tragedia se haya originado por la disputa por propiedades y la herencia; sin embargo, eso no está confirmado.

El vecino no cree que la tragedia haya sido por un pacto madre-hijo o por pleitos de herencia y disputa de propiedades, sino que, según él, pudo ser por depresión de Esteban, tras morir su papá y su hermana.

“Yo creo que fue una depresión de Esteban, me imagino, así se comportó en los últimos cinco días, diferente, me echó a la policía porque andaba pintando unas rayas cuando éramos buenos vecinos. Y me exigió el pago de la cuota de la colonia”, subrayó.

El vecino refirió que doña Alicia y su esposo tuvieron sólo dos hijos, Ana y Esteban.

Casada con un alemán, Ana exigía a los papás darle su herencia en vida, luego el papá murió de un infarto y Ana falleció de cáncer. Ya sin esposo e hija, doña Alicia se deprimió, pues aparte el yerno le impedía ver a las nietas.

“Murió su hija y no pudo ni ir al entierro. Quedó con este muchacho, este muchacho tendencioso”, declaró.

- ¿Había un pleito por la herencia?, se le preguntó, a lo que contestó: “Estaba reclamando Ana la herencia que le correspondía, pero, pues la herencia se reclama cuando muere una persona, no en vivo”.

Y así recordó a doña Alicia: “Hermosísima, muy católica, muy servicial, era mi mejor vecina que he tenido. Se habla de un pacto suicida, no eso no, fue el muchachito que andaba aquí en forma agresiva. Yo creo que ya se quería ir, y dijo: ‘voy a dejar a mi mamá sola’. Yo creo que pensó esto: ‘Me la llevo. ¿Quién la va a cuidar?’”.

El vecino dio entrevista, pero no quiso identificarse por su nombre.

La casa sigue vigilada por la Policía Municipal y está asegurada con una cinta restrictiva.



