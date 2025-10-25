Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T131940_170_2e792228c6
Nuevo León

Hombre de 73 años es atacado por coyotes en García

Un hombre de 73 años resultó gravemente herido tras ser atacado por varios coyotes cuando ingresó a un terreno baldío en el municipio de García, Nuevo León

  • 25
  • Octubre
    2025

Un hombre de 73 años resultó gravemente herido tras ser atacado por varios coyotes cuando ingresó a un terreno baldío en el municipio de García, Nuevo León.

El incidente habría ocurrido durante la madrugada, y fue hasta la mañana que la víctima, identificada como Arturo Moreno, fue encontrada con lesiones severas en las piernas.

Cuerpos de auxilio acudieron al sitio, ubicado cerca del Aeródromo local, y trasladaron al hombre de la tercera edad a un hospital, donde recibe atención por múltiples mordeduras en ambas extremidades inferiores.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Fotos_ayuda_4_f9a11e1918
Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios
image00001_1f8e2218d6
Samuel y Mariana inauguran mercado para emprendedoras locales
image00013_ca9e958d08
Inicia Nuevo León aplicación de vacunas contra la tuberculosis
publicidad

Últimas Noticias

G4_J9hno_XUAABE_q_68ceb775a0
¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados
Huracan_Melissa_108e12b050
Melissa se convierte en huracán de categoría 3
ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad
×