Hombre de 73 años es atacado por coyotes en García

Un hombre de 73 años resultó gravemente herido tras ser atacado por varios coyotes cuando ingresó a un terreno baldío en el municipio de García, Nuevo León.

El incidente habría ocurrido durante la madrugada, y fue hasta la mañana que la víctima, identificada como Arturo Moreno, fue encontrada con lesiones severas en las piernas.

Cuerpos de auxilio acudieron al sitio, ubicado cerca del Aeródromo local, y trasladaron al hombre de la tercera edad a un hospital, donde recibe atención por múltiples mordeduras en ambas extremidades inferiores.

