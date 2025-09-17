Cerrar X
Hombre muere tras ataque a balazos en Santa Catarina

Un hombre murió presuntamente tras ser atacado con un arma de fuego en el municipio de Santa Catarina, en el cruce de las calles Volcán y Mar

Un hombre murió presuntamente tras ser atacado con un arma de fuego en el municipio de Santa Catarina.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Volcán y Mar, en la colonia Lomas Altas, justo frente a la Secundaria No. 90 Don José Calderón Ayala.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue identificada como Héctor Zúñiga, de 45 años., quien vestía bermuda de mezclilla gris, camisa negra y gorra blanca. 

Al parecer, se encontraba afuera de un domicilio cuando fue agredido con disparos de arma de fuego.

Hasta el momento se desconoce si el ataque fue perpetrado por una o más personas.

El hombre recibió al menos dos impactos de bala en el tórax, y quedó tendido sobre la banqueta.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y agentes ministeriales arribaron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

Personal de servicios periciales comenzaron con el levantamiento de evidencias. 

Se informó que en el sitio fue localizado al menos un casquillo percutido.


