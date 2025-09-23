Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_cda303e078
Nuevo León

Hoy se nos fue Mauricio Fernández, un gran amigo: Salinas Pliego

Lo recordó como un hombre culto, apasionado y entregado a la política en beneficio de la ciudadanía, destacando su amistad y el vacío que deja tras su muerte

  • 23
  • Septiembre
    2025

El empresario Ricardo Salinas Pliego expresó este martes su tristeza por la muerte de Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García, a través de un mensaje en Twitter.

En su publicación, Salinas Pliego calificó a Fernández como “un tipazo y gran amigo” y lamentó que haya partido tan joven.

Destacó su cultura, pasión y dedicación a la política con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía.

Además, señaló que en San Pedro Garza García Fernández será recordado y extrañado como “El Alcalde”, dejando un ejemplo de entrega y un enorme vacío en la comunidad.

Fernández Garza, quien tenía 75 años, falleció tras una lucha contra el mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones.

Salinas Pliego concluyó su mensaje con un emotivo “Descansa en paz, Mauricio, nos dejas un gran ejemplo y un enorme vacío”, reflejando tanto su respeto profesional como la amistad que los unía.

Mauricio Fernández Garza fue un destacado político y empresario mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), que se desempeñó como presidente municipal de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones.

Fue reconocido por su enfoque en la seguridad y el desarrollo urbano del municipio, así como por su activa participación en la promoción cultural y empresarial de la región.

Por otra parte, el fallecimiento de Fernández Garza ha generado una ola de condolencias y tributos en redes sociales, destacando su legado como líder y su impacto en la comunidad de San Pedro Garza García.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mauricio_fernandez_a5a1da00c9
Mauricio Hernández Garza: el alcalde irrepetible
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
Whats_App_Image_2025_09_23_at_11_31_21_PM_4534e7f976
Llenan de flores La Milarca para recordar a Mauricio Fernández
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_23_a_la_s_20_40_37_5dc555750a
Arte sacro guaraní revela mestizaje espiritual en Paraguay
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_18_18_AM_61f4246ce2
Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión
finanzas_empleo_fcca23bbe2
Nuevo León es líder nacional en empleos en sector manufacturero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×