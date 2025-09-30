Cerrar X
Nuevo León

Identifican a agresores de repartidor en San Pedro

Los hechos se registraron al exterior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Mississippi en su cruce con la calle Río Tamazunchale

  • 30
  • Septiembre
    2025

Dos hombres fueron captados en video golpeando a un repartidor de comida rápida en la vía pública San Pedro.

Los hechos se registraron al exterior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Mississippi en su cruce con la calle Río Tamazunchale.

Captura de pantalla 2025-09-30 111543.png

En las imágenes, un hombre sin playera patea a un repartidor que se encuentra en el suelo, un segundo repartidor de camisa roja interviene para que su compañero no sea golpeado, pero el primer agresor y otro acompañante lo siguen por el estacionamiento de la plaza comercial, mientras este busca alejarse de ellos.

Después de que las imágenes se viralizaron, los presuntos agresores fueron identificados por los usuarios como los hermanos Alejandro y Jorge Gamboa, uno de ellos experto en artes marciales, según sus redes sociales.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que comenzó la agresión de ambos hombres a los repartidores.


