Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares

Al advertir que en Nuevo León circula casi 1 millón de vehículos con placas irregulares, el Gobierno del Estado anunció un programa para ponerlas en orden acortando filas y trámites.

Y es que aunque en los registros oficiales figuran 2 millones 600 mil unidades en las calles, se estima que el parque vehicular real es de 3 millones 300 mil.

La mayoría de las anomalías, al menos 600 mil, obedece a personas que residen en la entidad pero que tienen placas foráneas.

En tanto, el resto son matrículas locales vencidas desde el año 2011.

“Para atacar este problema vamos a usar la tecnología para brindar un mejor servicio.

“Vamos a implementar un sistema en el que se puede regularizar el vehículo y hacer el cambio de placas de manera rápida, sencilla, y sin filas”, dijo el encargado del despacho del Instituto de Control Vehicular, Ramiro Adrián Bravo.

Para las personas con matrículas de otros estados, dijo el funcionario, se podrá comenzar el trámite a través de internet, en la página del ICV.

“Si tienes placas foráneas vamos a poder llevar a cabo la formalización a través de una cita y un pre registro en línea”, anunció, “si toda la información es correcta se va a conseguir una cita en alguna de las delegaciones del Instituto y se podrá hacer el trámite en forma rápida.

“Si se requiere alguna aclaración se tendrá que recurrir a un centro de revisión que actualmente es en Plazas Outlet y que, a partir del 15 de noviembre estará también en Fundidora y en la delegación de Santa Cruz”.

En tanto, a aquellos automovilistas con placas locales vencidas se urgió a aprovechar los descuentos existentes de los programas “Ponte al Corriente” y “Ponlo a tu Nombre”, donde solo descuentos requerirá un único pago.

“Es importante que se haga el cambio porque a partir del año que entra probablemente esos estímulos ya no van a existir, ya son varios años y se ha dado oportunidad”, advirtió Bravo.

Las cuotas únicas para regularizar las matrículas locales son: $5,657 para automóviles hasta 2019; $1,697 para remolques; y $792 para motocicletas.

