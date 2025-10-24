Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T155344_397_4947cb1b13
Nuevo León

Identifican otra banda de montachoques en NL

Diputados impulsaron la reforma para que se castigue a los responsables hasta con 10 años de prisión, por el incremento de este tipo de organizaciones

  • 24
  • Octubre
    2025

Tras desarticular tres bandas de montachoques en Nuevo León, el secretario de seguridad del Estado, Gerardo Escamilla aseguró que ya se identificó otra más y se está trabajando para parar sus actos delictivos.

Ante el crecimiento de la presencia de bandas de montachoques tanto en la Zona Metropolitana como en las carreteras del estado, Fuerza Civil aumentó sus operativos con la división caminos para identificar y desarmar a estos grupos.

“La división caminos como su principal actividad es en las carreteras, ya tenemos un área que le da seguimiento, hace aproximadamente 30 días desarticulamos tres bandas de este tipo.

“Estamos tareas de investigación para dar con otros grupos que han hecho delitos como estos y es algo que vamos a reforzar en días siguientes, tenemos detectada una célula más que ha tenido eventos en la carretera Laredo”, dijo Gerardo Escamilla.

Puntualizó en la última desarticulación de una banda de montachoques se detuvieron a 10 personas que participaban en estos actos delictivos.

Además, el secretario de seguridad indicó que está bien que desde el Congreso se busque tipificar el delito, sin embargo, sí le gustaría que se hicieran mesas de trabajo y s eles invite para charlar de este tema.

“Seria bueno que se convocara a algunas mesas de trabajo y nos gustaría participar, también invitar a la sociedad civil para que pudiéramos ver en qué consiste esta propuesta y así poder aportar”, agregó el funcionario estatal.

En Nuevo León se están haciendo cada vez más presentas las bandas de montachoques, las cuales provocan un accidente vial, en donde técnicamente el otro conductor tiene la culpa y así pedirles dinero en efectivo con la excusa de evitar problemas con aseguradoras y elementos de tránsito.

Sin embargo, en muchas de las ocasiones al no obtener el dinero, insisten y recurren a amenazas e incluso agresiones. 
Ante esto, desde el Congreso del Estado el diputado del PAN, Miguel Lechuga, impulsó la modificación al código penal para que se cree el delito de ‘montachoques’ y se pueda castigar con hasta 10 años de prisión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_4_44_53_PM_36bcb58d94
Revisarán autos con placas foráneas en Nuevo León
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
Whats_App_Image_2025_10_24_at_2_49_35_PM_06ad6d78ae
Señala Gerardo Escamilla que desapariciones ocurren en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

AP_25298671442681_fac3a1181d
Trump condiciona diálogo con Putin al fin de la guerra en Ucrania
eta_e745ea3480
Norris domina la última práctica; Piastri mantiene ligera ventaja
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T140559_424_ca009c5625
Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta en Ensenada
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×