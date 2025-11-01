Cerrar X
f439a12f_558d_4f8e_b0ad_63d0a27d120c_7163cb063a
Nuevo León

Implementa Salud campaña de vacunación para temporada Invernal

La Secretaría de Salud puso en marcha este sábado una campaña de vacunación bajo el esquema Drive Thru en el estacionamiento del Estadio Universitario

  • 01
  • Noviembre
    2025

Para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Nuevo León puso en marcha este sábado una campaña de vacunación bajo el esquema Drive Thru en el estacionamiento del Estadio Universitario.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, informó que esperan atender alrededor de 4,000 personas durante el fin de semana, aunque aseguró que cuentan con el abasto necesario para inmunizar a todos los ciudadanos que acudan.

d515a097-d0f3-4bac-99c7-cfe4fd49d749.jfif

“Invitamos a toda la población, especialmente de los municipios de Escobedo y San Nicolás, a que se acerquen. Ya vienen los cambios de clima y los virus están en la ciudad”, señaló. 

Marroquín destacó que el proceso de aplicación tarda máximo cinco minutos, lo que permitirá agilizar la atención.

La funcionaria indicó que esta estrategia se replicará en distintos municipios del área metropolitana, con puntos que se coordinarán cada fin de semana, incluyendo zonas como Cumbres y espacios en supermercados. 

Los interesados podrán consultar las ubicaciones a través de las redes oficiales de la Secretaría de Salud.

9e78059b-0913-4ed7-9f96-6a2c087d5a4b.jfif

La campaña contempla la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, y se mantendrá de manera permanente hasta marzo.

“No se esperen al final de la temporada”, pidió Marroquín al exhortar a la población a aprovechar las jornadas tempranas de inmunización.

El punto de vacunación en el Estadio Universitario permanecerá abierto hoy hasta las 2:00 de la tarde.

fe3c83fd-fece-47e4-9a2e-131a1a2e5777.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7e606aa8_40e9_4859_8687_aab46562ceea_5c598c14c7
Cumplió IMSS en NL 80 años de cuidar la salud de los trabajadores
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_014a93d1b1
Complican acceso al estadio a aficionados tigres en el Clásico
publicidad

Últimas Noticias

ethdftrh_6515b10265
Rosa Icela se suma a condenas por homicidio de alcalde de Uruapan
INFO_7_UNA_FOTO_41_db274c6972
¿Cómo se celebra el Día de muertos en Lago de Pátzcuaro?
AP_25305766237670_d0987a2fdd
Hamas entregará cuerpos de tres rehenes israelíes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×