Implementa Salud campaña de vacunación para temporada Invernal

Para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Nuevo León puso en marcha este sábado una campaña de vacunación bajo el esquema Drive Thru en el estacionamiento del Estadio Universitario.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, informó que esperan atender alrededor de 4,000 personas durante el fin de semana, aunque aseguró que cuentan con el abasto necesario para inmunizar a todos los ciudadanos que acudan.

“Invitamos a toda la población, especialmente de los municipios de Escobedo y San Nicolás, a que se acerquen. Ya vienen los cambios de clima y los virus están en la ciudad”, señaló.

Marroquín destacó que el proceso de aplicación tarda máximo cinco minutos, lo que permitirá agilizar la atención.

La funcionaria indicó que esta estrategia se replicará en distintos municipios del área metropolitana, con puntos que se coordinarán cada fin de semana, incluyendo zonas como Cumbres y espacios en supermercados.

Los interesados podrán consultar las ubicaciones a través de las redes oficiales de la Secretaría de Salud.

La campaña contempla la aplicación de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, y se mantendrá de manera permanente hasta marzo.

“No se esperen al final de la temporada”, pidió Marroquín al exhortar a la población a aprovechar las jornadas tempranas de inmunización.

El punto de vacunación en el Estadio Universitario permanecerá abierto hoy hasta las 2:00 de la tarde.





