Impulsa alcalde bienestar familiar con la 'Tarjeta Jefas García'

En un ambiente de alegría y reconocimiento al esfuerzo de las mujeres garcienses, el alcalde Manuel Guerra Cavazos encabezó el lanzamiento del programa “Tarjeta Jefas García”, uno de sus compromisos de campaña, hoy convertido en una realidad para fortalecer la economía de las jefas de familia del municipio.

El evento se realizó en el Parque Lineal de Valle de Lincoln, donde 500 mujeres se convirtieron en las primeras beneficiarias de este nuevo esquema de apoyo digital, que busca reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen sus hogares y garantizan el bienestar de sus familias.

“Tarjeta Jefas García” es un programa digital, gratuito y ajeno a partidos políticos, diseñado para facilitar la entrega directa de apoyos. Cada beneficiaria recibe una tarjeta digital personalizada, que puede activarse en sitio y está vinculada a su CURP e identificación oficial.

Durante esta primera entrega, las beneficiarias recibieron:

• 2 litros de pino

• 2 litros de suavizante de telas

• 2 litros de detergente para ropa de color

• 2 litros de detergente para ropa oscura

• 19 litros de agua potable

• 1 kilo de tortillas

El programa contempla 10 eventos con más de 500 beneficiarias.

