Impulsa diputado uniformes obligatorios para deportistas en NL

El Diputado de Acción Nacional, Miguel Lechuga impulsó una iniciativa aprobada por el Congreso del Estado para que los deportistas de Nuevo León sean dotados por ley de uniformes a fin de que representen dignamente al Estado en competencias nacionales e internacionales.

El dictamen, analizado en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte fue sometido a votación y aprobado éste lunes en la sesión ordinaria del Poder Legislativo.

Se trata de reformas a las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V al Artículo 17 de la Ley Estatal del Deporte, para quedar como sigue:

"Procurar y promover espacios físicos destinados a la práctica del deporte en su jurisdicción territorial con apego a los planes, programas, declaratorias o disposiciones administrativas sobre desarrollo urbano; celebrar convenios con organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, con el objeto de patrocinar las actividades deportivas que se celebren en su localidad; y proveer de conformidad con la suficiencia presupuestal, los uniformes deportivos y equipamiento básico necesario a los deportistas que representen al municipio en los eventos deportivos, nacionales e internacionales".

Miguel Lechuga resaltó la importancia de que nuestros deportistas representen dignamente a Nuevo León.

"Esta iniciativa que es resultado de meses de trabajo nace de la voz, las exigencias y la esperanza de las y los deportistas de Santa y de todo Nuevo León. Hoy no sólo trabajamos para corregir las vergüenzas que nunca debieron ocurrir; hoy levantamos la voz para decirle a nuestras y nuestros deportistas que este Congreso y el Grupo Legislativo de Acción Nacional los ve y los respalda", expresó. "Quiero decirlo como es: en Santa Catarina el Gobierno no apoyó, ni apoya a quienes orgullosamente nos representan, y esa falta de compromiso tiene nombre y apellido, Jesús Nava y a este Alcalde le ha valido poner lo mínimo indispensable para que los jóvenes que representan a Santa tengan por lo menos, un uniforme digno. Porque va a obligar a que todos los Municipios de Nuevo León entreguen lo mínimo indispensable: los uniformes y el equipamiento básico necesario para las y los deportistas que nos representan oficialmente", añadió el legislador panista.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 39 votos.

