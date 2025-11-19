Cerrar X
Nuevo León

Impulsa NL reforestación, economía y empleo rumbo al Mundial

En la Glosa del Cuarto Informe, dependencias destacaron récords en inversión, empleo, paz laboral, eficiencia hídrica, medio ambiente y turismo

En la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, titulares de diversas dependencias acudieron al Congreso del Estado para exponer los logros y avances clave del último año. Los reportes destacaron resultado en materia ambiental, un récord en inversión y empleo, la consolidación de la paz laboral y un crecimiento en turismo.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, resaltó un año de logros "históricos", acercándose a la meta del millón de árboles plantados e intensificando la inspección ambiental. Destacó la creación de la División Ambiental, una estrategia que ha resultado en más de 250 inspecciones, 260 medidas de urgente aplicación, 120 suspensiones y 87 querellas por delitos ambientales, fortaleciendo la calidad del aire y la reforestación en la entidad.

Por su parte, Eduardo Ortegón, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, compareció ante diputadas y diputados. 

Subrayó el trabajo para incrementar la eficiencia hídrica y mejorar el abastecimiento, especialmente en municipios como García. 

El enfoque central de su administración será la reducción del agua no contabilizada (fugas, errores de medición y robos) mediante tecnología. 

Señaló resultados "muy alentadores" en zonas como García, Pesquería, Zuazua y Ciénega, donde el indicador alcanzó un 19 por ciento en agosto, un nivel comparable al de países europeos. Para 2026, la dependencia solicitó 2 mil millones de pesos para invertir en proyectos de eficiencia física y energética.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, afirmó que Nuevo León se consolida como un "referente global" al registrar 37 mil 800 millones de dólares en inversión y 115 proyectos de alto impacto durante el último año. 

Estos proyectos han generado más de 55 mil nuevos empleos. Rocha Nieto agregó que, en lo que va del sexenio, se han acumulado 115 mil millones de dólares en inversión y se han creado más de 400 mil empleos formales, destacando además avances en clústeres, digitalización y apoyo a MIPYMES.

El secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, reafirmó el liderazgo nacional del estado en empleo, formalidad, salario y paz laboral. 

El estado sumó 45 mil nuevos puestos, alcanzó un 66.7 por ciento de formalidad y mantiene el ingreso promedio más alto del país, además de registrar 27 años sin huelgas. 

La secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, reportó un año récord, con una derrama económica de 33 mil millones de pesos y la visita de 3.4 millones de turistas. 

Martínez destacó que Nuevo León vive "uno de los mejores momentos turísticos de su historia reciente" y que el estado está llevando a cabo una sólida preparación rumbo al Mundial 2026.

La Glosa también contó con la participación de dependencias como el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, SIMEPRODE, Parques y Vida Silvestre, Parque Fundidora, Fomerrey e ICET, quienes presentaron sus respectivos avances.


