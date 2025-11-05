Impulsa San Pedro caminatas seguras a la escuela

Con mochilas al hombro, paso firme, la guía de los agentes viales y mientras otros llegan en auto, cada mañana un grupo de niñas y niños recorre poco más de un kilómetro para llegar caminando a clases.

Se trata del programa piloto “Vamos Caminando a la Escuela”, impulsado por el municipio de San Pedro Garza García, que busca fomentar otra forma de movilidad ajena al automóvil.

Desde hace dos semanas, alumnos del Himalaya International School participan en esta iniciativa que arranca desde la calle Prolongación Padre Mier y Pato Real, en la entrada del fraccionamiento Villa de los Patos, hasta llegar al colegio ubicado sobre la avenida Las Sendas.

Durante el trayecto, los pequeños son acompañados por padres de familia, personal escolar y agentes de vialidad del municipio.

“Llegamos en caravanas con los niños, a veces con los papás, a veces los mandan solos, pero siempre acompañados de nuestros agentes viales, de Pedro la ardilla y del equipo de la administración municipal”, explicó Luis Susarrey, secretario general de San Pedro.

El programa, que complementa las estrategias de carpool y transporte colectivo escolar ya existentes, ha tenido buena aceptación.

Incluso, más colegios y colonias han mostrado interés en sumarse a la iniciativa. Sin embargo, Susarrey reconoció que la infraestructura vial representa uno de los principales retos, por ejemplo, banquetas angostas.

“Nos piden en la zona de San Agustín, donde están colegios como el San Roberto y el Inglés, que también quieren integrarse. Lo importante es hacerlo siempre de la mano con las escuelas y su personal, porque esto se logra trabajando en equipo”, señaló el funcionario.

La prueba se replicará la próxima semana en planteles del oriente del municipio.

